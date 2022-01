Nationaler Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit

SuperQueeroes: Queere Comic-Charaktere

Jon Kent

Jon Kent, der Sohn von Superman Clark Kent, wird sich im neu erscheinenden DC-Comic als bisexuell outen. Das gab der Verlag am National Coming Out Day 2021 bekannt. Während sein Vater sein Herz an die Reporterin Lois Lane verlor, wird sich der junge Superman in den Reporter Jay Nakamura verlieben. Der kryptonische Apfel fällt nicht weit vom Stamm, könnte man sagen.