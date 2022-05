Afrika: Witwe durch Corona

Tränen um den Mann - Sorge um den Sohn

In Goma in der Demokratischen Republik Kongo trauert Vanessa Emedy am Grab ihres Mannes Godefroid Kamana. Noch in der Nacht des Begräbnisses tauchten Kamanas Verwandte auf und schlossen sie vom Erbe aus. "Sie haben mir alles genommen, was ich besaß", erzählt Vanessa. Verwitwete Frauen können sogar das Sorgerecht für ihre Kinder an die Familie des verstorbenen Ehepartners verlieren.