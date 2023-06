Im Spannungsfeld zwischen kultureller Vielfalt, Nationalismus und dem Bemühen um europäische Einigung entsteht die Energie, aus der die Geschichten und Themen der Europa-Sprachen entstehen. Seit 2016 verantwortet Adelheid Feilcke das multimediale Angebot in mittlerweile zehn Sprachen mit dem Ziel, zum kritischen und konstruktiven Diskurs über gesellschaftliche und politische Fragen und Perspektiven in den Zielgebieten beizutragen. Adelheid Feilcke kam 1992 zur Deutsche Welle und baute das Albanische Programm auf, das sie 13 Jahre leitete. Anschließend war sie u.a. für die Abteilungen International Relations und Kultur zuständig. Ihre Themen: Westbalkan, EU-Erweiterung, kulturelle Vielfalt und Identität in Europa.