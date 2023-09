In Deutschland stehen solche Schilder heute nicht mehr am Waldesrand - außer die Gemeinde hat das eine oder andere vergessen abzubauen. Die Schilder erfreuen sich bei vielen Menschen aber großer Beliebtheit und sind zum Beispiel im Internet zu haben. Was früher einmal eine ernsthafte Warnung war, hängt dann vielleicht an der Haustür, mit ganz anderer Bedeutung.