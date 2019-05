Acht Minuten Show: Madonnas Auftritt beim ESC

"Like a Prayer" und eine Weltpremiere - Madonna hatte ihren Fans im Vorfeld des Auftritts beim ESC Großes versprochen - und sie hat sie nicht enttäuscht. Ihren neuen Song "Future", den sie zusammen mit Rapper Quavo brachte, sowie ihren größten Hit - zusammen mit einem 35-köpfigen Chor - feierten die Fans in der Halle und vor der Fernsehern.

Mit Augenklappe und einer silbernen Krone schritt sie bei "Like a Prayer" eine lange und breite Treppe hinab, flankiert von Mönchen. Nach einem schrägen Zwischenspiel mit zwei Elfen in Gasmaske ging die Show in das neue Stück, die Reggae-Nummer "Future". Acht Minuten lang dauerte die opulente Show, dann war es vorbei.

Nicht stimmsicher war Madonna bei ihrem Auftritt in Tel Aviv

Madonna brachte kein politisches Statement. "Alle hier sind Gewinner", hatte die Sängerin vor ihrem Auftritt zum Publikum gesagt. Hierher zu kommen, sei nicht einfach gewesen, alle hätten dafür viele Opfer bringen müssen. In der ganzen Welt sei sie gewesen - und niemand sollte unterschätzen, welche Macht Musik haben kann, um Menschen zusammen zu bringen.

Millionenschwere Einladung

Mit diesem Auftritt war Madonna der millionenschweren Einladung des kanadisch-israelischen Milliardärs Sylvan Adams gefolgt - er ließ es sich 1,3 Millionen US-Dollar kosten, die Diva nach Tel Aviv zu holen. Adams glaubte nämlich fest daran, dass ihre Teilnahme an der Veranstaltung einen wertvollen Beitrag zum Erfolg des Eurovision Song Contest und zum Branding Israels in der Welt leisten werde.

Madonna wird von ihren Leibwächtern in Tel Aviv abgeschirmt

Dusche umgebaut

Dabei war nicht alles glatt gelaufen in den Tagen und Wochen davor. Noch kurz vor Madonnas Ankunft im Tel Aviver Luxushotel hatte sich dort ein kleines Drama abgespielt: Die russische Delegation rund um ihren ESC-Teilnehmer Sergey Lazarev musste ihr Quartier räumen. Denn Madonna und ihre Entourage, die insgesamt aus 135 Leuten bestehen soll, beanspruchten die Bel Etage des Hotels für sich. Lazarevs Manager hatte sich bis zuletzt geweigert, seine Suite aufzugeben.

Madonna hingegen störte das nicht weiter, sie ließ sogar noch eine Dusche umbauen. Seit vergangenen Mittwoch residiert Madonna in Tel Aviv - eine Stadt, die sie schon oft besucht hat. Immer wieder versammelten sich in den letzten Tagen Neugierige und Paparazzi vor dem Garagentor und dem Eingang des Hotels - sie harrten in der Hitze aus, um einen kleinen Blick auf den Megastar zu erhaschen.

Und dann hieß es plötzlich, Madonna habe ihre Verträge noch gar nicht unterschrieben. Was war los? Der israelische TV-Sender KAN, verantwortlich für die ESC-Übertragungen sowie Madonnas Plattenfirma hatten längst grünes Licht gegeben. Die EBU (European Broadcasting Union), Veranstalter des ESC, hatte Madonnas Auftritt als Hauptact beim Grand Final noch gar nicht bestätigt. Ganz lapidar hatte EBU-Eurovisions-Chef Jon Ola Sand gesagt: "Wenn wir keinen unterschriebenen Vertrag haben, kann sie nicht auf unserer Bühne auftreten."

Madonna wollte gerne beim ESC auftreten

Madonna selber hatte im Vorfeld bekräftigt, dass sie auf jeden Fall auftreten wolle. "Ich werde nie aufhören, Musik zu spielen, die der politischen Agenda von jemandem entspricht, noch werde ich aufhören, mich gegen Menschenrechtsverletzungen auszusprechen, wo immer auf der Welt sie auch sein mögen", sagte Madonna Anfang der Woche der Nachrichtenagentur Reuters. Ihr Herz breche allerdings jedes Mal, wenn sie von den unschuldigen Leben höre, die in dieser Region verloren gehen. "Ich hoffe und bete, dass wir uns bald von diesem schrecklichen Zyklus der Zerstörung befreien und einen neuen Weg zum Frieden finden.



Madonna präsentierte in Tel Aviv ihren neuen Song

Die anti-israelische Boykottbewegung BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) hatte bereits Anfang des Jahres in einem offenen Brief zum Boykott der Austragung des Eurovision Song Contests 2019 in Israel aufgerufen. Roger Waters, einer der überzeugtesten Vertreter des BDS, hatte noch versucht, Madonna von diesem Auftritt abzubringen.



Die ESC-Fans waren geteilter Meinung

Madonna war auch nicht unbedingt bei allen Fans des Eurovision Song Contest willkommen. Viele kritisierten, dass man den Teilnehmern einen Superstar vor die Nase setzt - eigentlich sollten die Stars ja die Teilnehmer des ESC-Finales sein. Zudem hätte Madonna nichts mit dem Eurovosion Soing Contest zu tun. Womöglich wisse sie gar nicht, auf was für einer Veranstaltung sie da singe, wurde in Fangruppen gescherzt.

Ein Gimmick am Rande: Der Auftritt der australischen Sängerin Kate Miller-Heidke, dürfte Madonna bekannt vorkommen: Sie hatte ihre Tänzer bei der Rebel Heart Tour 2015 an langen Hochsprungstangen befestigen und über der Bühne schwingen lassen.

Der Show an diesem Abend hat der ganze Ärger im Vorfeld keinen Abbruch getan. Eine gelungene Werbung für Madonnas neues Album "Madame X", das am 14. Juni erscheinen wird.