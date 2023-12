In der Vergangenheit tauchten bei der deutschen Post immer wieder Briefe auf, die nicht für den Nikolaus, sondern für das Christkind bestimmt waren. Weil der Name Engelskirchen so passend klang, wurde die Post kurzerhand dorthin weitergeleitet. Die Weihnachtspostfiliale in Nordrhein-Westfalen beantwortet jedes Jahr nahezu 130.000 Briefe aus 50 Ländern.