Abschied ohne Angst - Sterben mit Begleitung

Am Anfang hat Regina in erster Linie Angst. Angst vor dem Sterben. Die Berlinerin hat schon viel weggesteckt. Lungenkrebs, einen Hirntumor. Doch für die Lungenkrankheit COPD gibt es keine Heilung. Die Lungenbläschen werden zerstört, das Lungenvolumen wird immer weniger, Atemnot und Panikattacken sind die Folgen - und am Ende der Tod. Die 67-Jährige will das Beste aus ihren letzten Monaten machen, will selbst bestimmen, was wann mit ihr passiert. Ihr Mann und die Kinder unterstützen sie nach Kräften. Doch Regina will auch eine professionelle Sterbebegleiterin an ihrer Seite. Jemanden, der schon gesehen hat, was auf sie noch zukommen wird und ihr die Angst vor dem Tod nimmt. Eine Reportage von Sylvia Wassermann.