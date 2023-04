"Melrose Place" (1992-1999)

Und wie geht es weiter, wenn man mit der Highschool in Beverly Hills fertig ist? Vielleicht zieht man dann direkt an den Melrose Place, einem Apartmentkomplex in West Hollywood. Der Ableger von Spellings Jugendhit "90210" handelt vom Leben und Lieben einer Gruppe von 20-Jährigen - mit jeder Menge Affären, Intrigen und Erpressungen.