5 Künstler, bei denen Sie Ihren eigenen Augen nicht trauen können

High Five: Künstler, die Ihre Sinne in die Irre führen

Falsche Wurst von Silvia Wald

Bei Silvia Wald gibt es alles, was das Herz des Fleischliebhabers begehrt - könnte man meinen. Würstchen, Schinken und Hack aber sind nur zum Kuscheln da. Denn alles, was in dieser Berliner "Metzgerei" in der Auslage liegt, ist aus weichem Stoff. Die überzeugte Vegetarierin hat mehr als 40 Artikel im Angebot - zum Beispiel die Wurst-Nackenrolle oder den Bestseller: das Schinkenkeulen-Kissen.