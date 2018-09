5 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie zum Oktoberfest gehen

High Five: Tipps für das Oktoberfest

Bayerischer Dresscode

Man kann in Alltagskleidung kommen oder aber in Tracht, Hauptsache, der Stil wird von oben bis unten durchgezogen und nicht gemischt. Aufgepasst beim Dirndl: Schleife links bedeutet, die Trägerin ist ledig, Schleife rechts, die Trägerin ist vergeben - und an der Schleife in der Mitte erkennt man, dass die Dirndlträgerin noch Jungfrau ist. Die Schleife hinten tragen Witwen oder aber die Bedienung.