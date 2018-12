28-Mann-Kader für Handball-WM steht

Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat seinen vorläufigen Kader für die WM in Deutschland bekannt gegeben und dabei weitestgehend auf Überraschungen verzichtet. Lediglich die Nominierung von Torhüter Johannes Bitter kommt ein wenig unerwartet. Routinier Michael Kraus, über dessen mögliche Nominierung zuletzt immer wieder spekuliert worden war, gehört hingegen nicht zum 28 Mann starken Kader, den Prokop bis zum WM-Eröffnungsspiel am 10. Januar in Berlin auf dann 16 Akteure reduzieren muss.

"Jogi ist ein Spieler, der über ganz starke Akzeptanz und Erfahrung verfügt", begründete Prokop die überraschende Nominierung Bitters. Der Keeper könne im Falle einer Verletzung "absichern" und der Mannschaft den "Rücken stärken. Er ist zu 100 Prozent motiviert." Der zuletzt formstarke, momentan aber verletzte Rückraumspieler Michael Kraus (Mittelhandbruch) wurde nicht berücksichtigt. "Er hat uns die Entscheidung schwer gemacht", sagte Prokop. Die Verletzung sei ein "Mitgrund" gewesen. "Sie birgt ein Risiko", so Prokop.

Sieben Großturnier-Debütanten

Auf weitere Überraschungen verzichtete der Bundestrainer. Die zuletzt verletzten Berliner Paul Drux und Fabian Wiede wurden ebenso nominiert wie der zuletzt nicht berücksichtigte Europameister Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf). Insgesamt gehören zwölf Spieler zum Aufgebot, die 2016 sensationell den EM-Titel geholt hatten.

Angeführt wird der deutsche Kader von Kapitän Uwe Gensheimer. In Linkshänder Franz Semper, Torhüter Dario Quenstedt, Spielmacher Tim Suton, den Rückraumspielern Sebastian Heymann und Christoph Steinert sowie Kreisläufer Johannes Golla und Linksaußen Marcel Schiller stehen sieben Spieler im vorläufigen Aufgebot, die noch kein großes Turnier absolviert haben.

Die letzten Testspiele vor der WM bestreitet die Auswahl des deutschen Handballbundes (DHB) am Mittwoch in Rostock gegen Polen, sowie gegen Tschechien (4. Januar in Hannover) und Argentinien (6. Januar in Kiel). Danach wird sich Prokop auf seinen endgültigen WM-Kader festlegen.

Der erweiterte 28er-Kader

Tor: Andreas Wolff (THW Kiel), Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Dario Quenstedt (SC Magdeburg), Johannes Bitter (TVB 1898 Stuttgart)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain/FRA), Matthias Musche (SC Magdeburg), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen)

Rückraum links: Finn Lemke (MT Melsungen), Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Steffen Fäth (Rhein-Neckar Löwen), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen)

Rückraum Mitte: Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten), Fabian Wiede (Füchse Berlin), Paul Drux (Füchse Berlin), Tim Suton (TBV Lemgo Lippe), Niclas Pieczkowski (SC DHfK Leipzig)

Rückraum rechts: Steffen Weinhold (THW Kiel), Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen)

Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Erik Schmidt (Füchse Berlin), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

dvo/ck (SID)