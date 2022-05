... und der NATO-Chef fühlte sich wie zuhause

Ein Morgen im Juli 2011. NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen joggt in Sankt Petersburg. Am Vorabend verliefen die Gespräche des NATO-Russland-Rates in Sotschi über Raketenabwehr und Atomwaffen schwierig. Aber die Suche nach einvernehmlichen Lösungen ging weiter. Rasmussen hielt an jenem Tag in der Stadt an der Newa eine Rede vor Kadetten der russischen Marineakademie.