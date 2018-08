25 Jahre Bundesamt für Naturschutz: Einsatz von der Mücke bis zum Elefanten

Auch im Sommer 2018 reden alle über Insekten, nachdem vor einem Jahr alarmierende Zahlen über ihren Rückgang bekannt wurden. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) betont, dass nicht nur die Honig- und die zahlreichen Wildbienen betroffen sind. "Außer den 561 Wildbienen- und Hummelarten gibt es noch andere Gruppen unter den Insekten, die unsere Aufmerksamkeit brauchen", betont Professorin Beate Jessel, Präsidentin des BfN.

Von den Köcherfliegen etwa gibt es 307 Arten: "96 Prozent sind im langfristigen Bestandstrend rückläufig. Diese Entwicklung betrachten wir mit Sorge", sagt Jessel. Köcherfliegen filtrieren das Wasser von Gewässern. Und sie sind eine wichtige Nahrungsquelle für zahlreiche weitere in Gewässern lebende Organismen.

"Naturschutz ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen"

Das BfN hat viele Köcherfliegenarten als stark gefährdet eingestuft. Als wissenschaftliche Fachbehörde ist das Amt direkt dem Bundesumweltministerium "nachgeordnet" und unterstützt und berät das Ministerium und auch die Bundesregierung.

Beispielsweise gibt das BfN die Roten Listen der gefährdeten Arten und Biotoptypen für Deutschland heraus und vertritt das Ministerium bei der Verhandlung internationaler Schutzabkommen. "Als Grundlage für politisches Handeln sind fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse unverzichtbar", sagt Beate Jessel. "Wir verstehen uns dabei auch als Anwalt für die Belange der Natur gegenüber den Interessen anderer Nutzergruppen", fügt die Professorin für Landschaftsentwicklung hinzu. Gemeint sind neben Naturschützern auch Förster, Landwirte, Verkehrsplaner, Tourismusfachleute und Verbraucher.

Der Garten als Abbild der Natur

Deutschlands mächtigste Naturschützerin Jessel spricht von "Wir": Ihr zur Seite stehen Agrarwissenschaftler, Biologen, Forstwirte, Geographen, Juristen und Verwaltungsangestellte.

Vor ihrer Aufgabe beim BfN lehrte Prof. Beate Jessel Landschaftsplanung in Potsdam und München

Universitäten und Forschungseinrichtungen aber auch Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie etwa Naturschutzverbände betreiben Feldforschung im Auftrag des BfN. "Diese NGOs spielen nach meiner Überzeugung eine ganz wichtige Rolle in einem demokratischen Staat. Diese Rolle ist auch auf Seiten des Bundesumweltministeriums sehr stark akzeptiert", sagt Jessel. Das Ehrenamt sei die Basis des Naturschutzes. Was die Behörden-Leiterin nicht will: "Dass der Naturschutz als Verhinderer wichtiger wirtschaftlicher Vorhaben am Pranger steht."

Als Paradebeispiele für Tierarten, die Projekte aufhalten, gelten etwa der Feldhamsteroder verschiedene Fledermausarten. Normalerweise seien unprofessionelle Planungen für Verzögerungen und Verteuerungen von Bauvorhaben verantwortlich, sagt Jessel. Naturschutzaspekte seien in solchen Fällen oft nicht frühzeitig und umfassend genug berücksichtigt worden.

Kontrovers diskutieren Bürger und Politiker auch die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland. Die Spezies war längst ausgerottet. Vor 20 Jahren sind die ersten Wölfe aus Polen in die Lausitz eingewandert. Seither breiten sie sich auch in anderen Bundesländern aus.

Wie böse ist der Wolf? Die Rückkehr der ausgerotteten Rasse gibt Anlass zu Diskussionen

Um die Bundesländer beim Wolfsmanagement zu unterstützen, hat das BfN hat die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) eingerichtet. Die DBBW beobachtet und dokumentiert die Anzahl und die Verbreitung der Tiere, die Häufigkeit der Übergriffe auf Nutztiere und die dafür gezahlten Entschädigungen. Sie berät auch die Bundesländer, wie diese mit den Wölfen umgehen sollten. Statt die streng geschützten Tiere zum Abschuss freizugeben, rät das BfN zur Verbesserung des Herdenschutzes. 120 Zentimeter hohe Zäune, die zumindest oben elektrisch geladen und bis zum Boden geschlossen sind, sollten die Raubtiere fernhalten.





Putzig, aber nicht willkommen: Das Amerikanische Grauhörnchen könnte ansässige Verwandte verdrängen

Auch neu zuwandernde Arten (Neozoen) stehen beim BfN unter Beobachtung - beispielsweise das Nordamerikanische Grauhörnchen. Das breitet sich in England und Italien zunehmend aus. Für die einheimischen Eichhörnchen ist das ein Problem, denn der Einwanderer trägt oft einen für Eichhörnchen potentiell tödlichen Pockenvirus in sich. Daher möchte das BfN verhindern, dass diese Art nach Deutschland einwandert.

Invasiv in Deutschland: Eine echte Plage! Altbekannte und neue Eindringlinge Wenn Tiere und Pflanzen Gebiete besiedeln, in die sie nicht gehören, kann das problematisch werden. Oft breiten sie sich ungehemmt aus und verdrängen andere Arten. Forscher haben eine Datenbank erstellt, die eingeführte Arten für alle Länder aufführt. In Deutschland sind es 2245. Darunter ist der nordamerikanische Ochsenfrosch: Er hat heimische Amphibien zum Fressen gern – und hat viel Hunger.

Invasiv in Deutschland: Eine echte Plage! Wirklich widerlich Schwimmblasenwurm – dieser Name sagt schon alles. Der blutsaugende Parasit nistet sich in den Schwimmblasen von Aalen ein. Er wird bis zu 4,5 Zentimeter lang. Eigentlich befällt er nur den Japanischen Aal, seit dem Einschleppen nach Europa auch den Europäischen Aal. Dessen Bestand setzt er stark zu. Denn wenn die Schwimmblase verletzt ist, können Aale nicht mehr zum Laichen ins Meer schwimmen.

Invasiv in Deutschland: Eine echte Plage! Der "Killer-Shrimp" Nicht alle eingeführten Tierarten bringen Unheil über ihre neue Heimat. Manchmal fügen sie sich problemlos ins Ökosystem ein. In Deutschland richten der Datenbank zufolge nur einige Dutzend Arten Schaden an. Darunter der Große Höckerflohkrebs: Er hat über die Donau ganz Deutschland besiedelt und frisst andere Wirbellose. Forscher sagen aber, dass er vielleicht weniger schädlich ist als gedacht.

Invasiv in Deutschland: Eine echte Plage! Ein Stück Pazifik im Wattenmeer Die Pazifische Auster lebt in Gegenden Chinas und Japans, wo ähnliche Bedingungen wie im deutschen Wattenmeer herrschen. Daher fühlt sie sich auch bei uns sehr wohl. Sie wurde 1985 bei Sylt in Drahtkörben ausgebracht, um sie als Meeresfrucht zu züchten. Das ging schief: Die Larven entwichen, und die Art hat sich auf Miesmuschelbänken und Hafenanlagen in Nordfriesland angesiedelt.

Invasiv in Deutschland: Eine echte Plage! Neubürger in Süddeutschland Der Alpenkammmolch stammt aus Kroatien und Italien. Vor etwa 20 Jahren haben Menschen ihn im Süden Bayerns angesiedelt. Dort gibt es allerdings bereits eine ähnliche Art: den Nördlichen Kammmolch. An vielen Stellen hat der Neuankömmling ihn verdrängt. Auch paaren sich beide Arten miteinander und bilden Mischlinge, die dann weder zur einen noch zur anderen Art gehören.

Invasiv in Deutschland: Eine echte Plage! Vom Terrarium in deutsche Gewässer Gelbwangen-Schmuckschildkröten – ursprünglich in den USA heimisch – sind beliebte Haustiere in Deutschland. Wer sie aber loswerden wollte, setzte sie einfach in der freien Natur aus. Schon hatte sie sich bei uns angesiedelt. Allerdings ist noch unklar, ob sie auf die Dauer mit den deutschen Winter auskommen und überhaupt hier bleiben.

Invasiv in Deutschland: Eine echte Plage! Wels mit viel Appetit Der Braune Zwergwels lebt eigentlich in Nordamerika. Da er angeblich gut schmeckt, wurde er schon im 19. Jahrhundert in vielen europäischen Gewässern für die Angler ausgesetzt. Jetzt fühlt er sich hier pudelwohl und macht einheimischen Fischen Konkurrenz. Er frisst gerne die Eier und andere Jungfische.

Invasiv in Deutschland: Eine echte Plage! So bunt und doch so unbeliebt Die farbprächtigen Sonnenbarsche sehen aus wie tropische Fische, aber nennen auch viele deutsche Seen ihr Zuhause. Ursprünglich aus Nordamerika, wurden sie bereits im 19. Jahrhundert nach Deutschland eingeführt. Sie vermehren sich unheimlich schnell, da sie in ihrer Heimat viele Fressfeinde haben. Bei uns allerdings nicht.

Invasiv in Deutschland: Eine echte Plage! Eroberungszug weltweit Die Rippenqualle ist keine wirkliche Qualle, da sie keine Nesselzellen besitzt. Sie stammt von den westamerikanischen Küsten und vermehrt sich in fremden Gefilden explosionsartig. Im Schwarzen Meer legte sie innerhalb weniger Jahre den Sardellen-Fischfang lahm, da sie den Fischlarven ihr Essen – Plankton – wegfraß. Deutsche Forscher warnen, dass ähnliches in Ost- und Nordsee passieren könnte.

Invasiv in Deutschland: Eine echte Plage! Die Krabbe mit den Wollpelzhänden Die Männchen der Chinesischen Wollhandkrabbe tragen einen Pelz an ihren Scheren, daher der Name. Die Art lebt eigentlich in Ostchina. Vermutlich brachten Handelsschiffe Larven der Art zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Europa. Die Tiere vermehren sich explosionsartig und schädigen beim Graben Uferböschungen und Dämme. So schaden sie weniger der Natur, sondern vor allem der Wirtschaft. Autorin/Autor: Brigitte Osterath



Fokus auf gebietsfremde Arten

Neozoen oder Neophyten (neu eingewanderte Pflanzen) können die heimische Flora und Fauna gefährden. 168 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten hat das BfN als invasiv oder problematisch eingestuft. Sie wurden ausgesetzt, flohen aus Gehegen, kamen als blinde Passagiere mit Schiffen oder Flugzeugen aus anderen Kontinenten: Asiatische Marienkäfer, Waschbären, straußenähnliche Nandus, Amerikanische Ochsenfrösche, Indisches Springkraut.

Zum Schutz der biologischen Vielfalt sollte das Einbringen gebietsfremder Arten möglichst vermieden werden: "Wir brauchen deshalb differenzierte und artspezifische Handlungskonzepte", sagte BfN-Präsidentin Jessel 2016 bei der Vorstellung eines Management-Handbuchs zum Umgang mit gebietsfremden Arten in Deutschland. 164 Experten hatten daran mitgewirkt, 3600 Maßnahmen zur Vorsorge, Beseitigung, Kontrolle sowie Nutzung oder Entsorgung der Eindringlinge fachlich geprüft.

Und auch der Elefant fällt in den Zuständigkeitsbereich des BfN. Touristen bringen alle Jahre wieder Stoßzähne der Dickhäuter von Großwildjagden mit. Die Einfuhr von Trophäen ist nur in Ausnahmefällen legal und nur dann, wenn die strengen Bestimmungen des Artenschutzes eingehalten werden.

Leopardenkopf - Zollbeamte beschlagnahmen regelmäßig illegal eingeführte Trophäen und "Souvenirs"

Doch Zollbeamte entdecken auch immer wieder Löwenfelle, Schädel von Eisbären, Krokodilen, Schmuck aus Korallen, Walfischknochen und andere kuriose Präparate, die laut Washingtoner Artenschutzübereinkommen als streng geschützt gelten. Solche Teile werden vom Zoll beschlagnahmt und der Fall an das Bundesamt für Naturschutz verwiesen.

Der Wilderei den Nährboden entziehen

Die Behörde prüft in solchen Fällen, ob sie Bußgeld verhängen kann. Versucht jedoch jemand, Elfenbeinschmuck illegal einzuführen, liegt sogar ein Straftatbestand vor. Die BfN-Experten geben den Fall dann an die Staatsanwaltschaft weiter.

Elfenbein aus Afrika wird oft in Asien zu Kunstgegenständen verarbeitet

Eine wichtige Aufgabe des BfN besteht darin, präventiv vorzugehen: 2010 initiierte das Amt ein Forschungsprojekt zur Ermittlung von Alter und geografischer Herkunft von Elfenbein des Afrikanischen Elefanten. "Mit einer weltweit bislang einzigartigen Datenbank und einer präzisen Methode zur Bestimmung der geografischen Herkunft von Elfenbein soll künftig verhindert werden, dass gewildertes oder nicht legales Elfenbein auf die internationalen Märkte gelangt", beschreibt Behörden-Chefin Jessel das Projekt.

Der Naturschutz hat ein eigenes Gesetz

Natur- und Artenschutz ist in Deutschland eine staatliche Aufgabe, verankert im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Dort heißt es, dass Natur und Landschaft "auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen" geschützt werden müssen. Das BfN erfragt alle zwei Jahre bei einem repräsentativen Querschnitt der deutschen Bevölkerung, wie es um das "Naturbewusstsein" bestellt ist.

Naturschutzgebiet! Pflanzen abpflücken, wild lebende Tiere jagen, Wege verlassen ist verboten.

In der jüngsten Erhebung zeigten sich 82 Prozent der Bevölkerung Deutschlands davon überzeugt, dass die Menschheit gemeinsam etwas für den Schutz der Natur auf der Erde erreichen kann. "Wenn wir entsprechend dieser Überzeugung auch handeln, kann es uns gelingen, den Naturschutz wesentlich voranzubringen – gerade im Zeitalter der Globalisierung, in dem Fortschritt und Vernetzung nicht mehr wegzudenken sind", sieht Beate Jessel das Ergebnis als Ansporn, gerade auch den Naturschutz vor Ort ins Bewusstsein zu rücken.

Ferner sprach sich eine deutliche Mehrheit bei der Umfrage zum "Naturbewusstsein 2017" für einen besseren Meeresnaturschutz aus. Welche Konsequenzen könnte das haben? Beate Jessel denkt dabei an mögliche künftige Fangbeschränkungen oder Fangverbote in den Schutzgebieten, für die Deutschland zuständig ist. Das Bundesamt arbeitet bereits an entsprechenden Konzepten. Andere Experten erstellten Konzepte für sanften, naturverträglichen Tourismus.

Windpark - Über Standorte entscheidet auch das Bundesamt für Naturschutz

Zukunftsweisende Konzepte im Einklang mit der Natur

Selbst der Naturschutz stellt die BfN-Mitarbeiter oft vor schwierig zu lösende Interessenkonflikte: Windkrafträder sind gut für den Klimaschutz. Anwohner lehnen sie aber oft ab, weil sie die Naturlandschaft zerstören und Vogelschützer sehen sie als Gefahr für die Tiere. Um den Ausbau der erneuerbaren Energien im Einklang mit den Belangen des Naturschutzes zu gestalten, hat das BfN in der Studie Landschaftsbild und Energiewende280 Bürgerinitiativen befragt und Vorschläge entwickelt, wie sich landschaftsästhetische Aspekte aus der Sicht von Bürgern in den Planungs- und Zulassungsverfahren berücksichtigen lassen.

10 wilde Tiere, die in Berlin Zuhause sind Der Fuchs ist los Wenn du plötzlich nach einer durchzechten Nacht in Berlin einem Fuchs gegenüberstehst, mach dir keine Sorgen - du halluzinierst nicht. Die komplette Großstadt ist zu einem Lebensraum für Füchse geworden, sagt Naturschützerin und Wildtierberaterin Katrin Koch. Tatsächlich zeigen Studien, dass es mittlerweile mehr Fuchsbaue in der Stadt gibt als in den Wäldern.

10 wilde Tiere, die in Berlin Zuhause sind Verspielte Waschbären Nicht nur Füchse könnten dir unerwartet über den Weg laufen. Auch Waschbären sind überall in Berlin zu finden. Sie klettern mit Vorliebe an Häusern hoch und spielen in Gärten und Parks oder sogar an belebten Straßen. Waschbären sind ausschließlich in Höhlen lebende Tiere. Und Höhlen sind in der Stadt häufiger zu finden als auf dem Land, sei es in Dächern, Kaminen oder in ausgehöhlten Bäumen.

10 wilde Tiere, die in Berlin Zuhause sind Wildschweine auf Entdeckungstour Als wären wilde Füchse und Waschbären mitten in Berlin nicht schon furchteinflößend genug, du könntest auch an ein Wildschwein geraten. Sie leben zwar normalerweise an den Stadträndern, aber in letzter Zeit kommen sie immer öfter in das Stadtzentrum, sagt Koch. Die gute Nachricht: Sie haben noch niemanden angegriffen und stellen keine Gefahr dar - genauso wie Füchse und Waschbären.

10 wilde Tiere, die in Berlin Zuhause sind Guten Tag, Herr Biber! Obwohl Biber in Berlin nicht heimisch sind, haben sie die Stadt im letzten Jahrzehnt zu ihrem Zuhause gemacht. Das liegt daran, dass die Spezies geschützt ist und es nicht erlaubt ist, sie zu jagen. Heute sind Havel und Spree von Bibern bevölkert - also nimm dich in Acht vor den pelzigen Tieren mit den vorstehenden Zähnen, wenn du an einer der zahlreichen Wasserläufen Berlins ein Bad nimmst.

10 wilde Tiere, die in Berlin Zuhause sind Kunstflieger Fledermaus Gotham mag das Zuhause von Batman sein, aber Berlin ist die Stadt der Fledermäuse. Einer ihrer Lieblingstreffpunkte ist die Zitadelle im Bezirk Spandau, wo tausende ein riesiges Überwinterungsquartier unter Beschlag nehmen. Du kannst sie aber auch bei ihren Sturzflügen im Zentrum der Stadt beobachten - Gebäude fungieren dann als künstliche Felswände.

10 wilde Tiere, die in Berlin Zuhause sind Süße Häschen Egal ob es gerade ein heißer Sommertag oder eine verschneite Winternacht ist, wenn du genau hinguckst, siehst du die süßesten Berliner von allen: Häschen! Hasen lieben es in Parks, wie dem Kleistpark, herumzulungern, oder hoppeln plötzlich aus einem Busch hervor. Ich habe sogar einmal einen Fuchs umgeben von einer Hasenfamilie mitten in Berlin gesehen. Vielleicht sollte ich weniger feiern gehen.

10 wilde Tiere, die in Berlin Zuhause sind Der Seltenste von allen Die größte Sensation unter Berlin wilden Tieren ist zugleich der seltenste: der Seeadler. Laut Koch kehrte der erste Seeadler 2002 nach Berlin zurück - nach fast einem Jahrhundert. Er ist der größte Raubvogel, den Berlin zu bieten hat. Das nächste Mal, wenn du einen großen braunen Vogel mit einer großen Spannweite und einem gelben Schnabel in Berlin umherfliegen siehst, mach ein Foto!

10 wilde Tiere, die in Berlin Zuhause sind Der Mitbewohner Der bekannteste Falke in Berlin ist der Turmfalke. Sie leben gerne hoch über uns, dort wo es frische Luft gibt - und genug Platz, so wie in Wandöffnungen oder Erkern. Turmfalken sind heute durch den Naturschutzbund (NABU) geschützt, der in ganz Berlin Nistkästen an Schulen, Kirchen und Industriegebäuden installiert hat - und sie damit zu Bewohnern von Apartments macht wie die meisten Berliner.

10 wilde Tiere, die in Berlin Zuhause sind Der freche Berliner Spatz Berlin ist die Stadt mit der größten Zahl - und Vielfalt - an Vögeln in ganz Deutschland. Dazu gehören Singvögel genauso wie Raubvögel, und sogar große Möwen. Der niedlichste ist aber der kecke Berliner Spatz, der dir mit Freude aus der Hand frisst. Während die Population der Spatzen in anderen deutschen Städten wie Hamburg abnimmt, blüht sie in Berlin regelrecht auf.

10 wilde Tiere, die in Berlin Zuhause sind Tierisch gute Party mit der Nachteule Eines der eigentümlichsten wilden Tiere Berlins ist die Nachteule, oder das Partytier. Ihr Lebensraum sind die Bezirke Neukölln, Friedrichshain und Kreuzberg. Die Spezies lässt sich gut an den mit Glitzer bedeckten Körpern, an der Vorliebe für Club Mate und ihrer Faszination für elektronische Beats erkennen. In den frühen Morgenstunden kannst du die Partytiere schlafend in der U-Bahn vorfinden. Autorin/Autor: Anne-Sophie Brändlin / okz



Wenn es sein muss, tritt das Amt und seine oberste Repräsentantin auch fordernd auf: "Praktisch alle Tier- und Pflanzengruppen in der Agrarlandschaft sind von einem eklatanten Schwund betroffen", beklagt die BfN-Präsidentin schon seit Jahren. Eine Erhebung ihrer Behörde hatte gezeigt, dass sich die Lage für Vögel wie Rotmilan, Kiebitz, Feldlerche und Rebhuhn, für Insekten und Pflanzen dramatisch verschlechtert habe.

Ganze Lebensräume in Agrarlandschaften gingen kaputt. "Wir brauchen dringend eine Kehrtwende in der Agrarpolitik", betont BfN Präsidentin Jessel und verrät die Richtung: Mehr Gelder gezielt in eine naturverträgliche Landschaft zu investieren anstatt pauschale Flächenprämien an die Landwirte auszuschütten.

Ursprung und Ansprüche an die Zukunft

Dass sich das Aufgabenspektrum des Bundesamtes zunehmend vergrößert, zeigt sich auch an zwei Neubauten im Hofe einer alten Villa in Bonn, die von Wasserflächen, alten Bäumen und naturnaher Bepflanzung umgeben ist. Hier nahm am 15. August 1993 das Bundesamt seine Arbeit auf. Hervorgegangen war es aus der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege, eingeführt von Preußen im Jahre 1906.

Der Erfinder des Naturschutzes

Beate Jessel blickt aus ihrem Bürofenster auf das Siebengebirge, eines der ersten Naturschutzgebiete Deutschschlands. Einen Katzensprung entfernt sind UN-Einrichtungen, die am gleichen Thema arbeiten: Sekretariate für Biodiversität und Ökosystemleistungen, für den Klimaschutz und gegen Wüstenbildung.

Nachhaltige Bauten, naturnahe Bepflanzung: Das Bundesamt für Naturschutz in Bonn

BfN-Außenstellen gibt es in Leipzig und auf der Ostseeinsel Vilm. Von dort betreut das Amt maritime Schutzgebiete und betreibt eine internationale Naturschutzakademie inmitten von Eichen, Buchen und 450 Pflanzenarten.

Und Präsidentin Jessel hat noch viel vor: Mit der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt möchte sie den Flächenanteil von geschützten "Wildnisgebieten" bis 2020 auf zwei Prozent der Landesfläche erweitern. Als großen Erfolg verbucht sie die Übereignung von 156.000 Hektar Bundesflächen als "Nationales Naturerbe" an Bundesländer, Stiftungen und Naturschutzverbände.

Wertvolle Wildnis auf dem Land und in der Stadt

Für die Zukunft möchte Jessel, dass weniger Naturflächen durch den Bau von Siedlungen, Gewerbe und Straßen verloren gehen, und die Landwirtschaft müsse die Natur besser bewahren. Dafür braucht sie aber auch die Unterstützung anderer Ressorts, neben ihrem Bundesumweltministerium.

Was sie sich wünscht? "Dass ein umweltpolitisches Initiativrecht eingeführt wird, ein Vorschlag der früheren Bundesumweltministerin Barbara Hendricks", sagt Beate Jessel. Ein solches Initiativrecht würde bedeuten, dass Angelegenheiten der Land-, Forstwirtschaft oder Fischerei, die für den Naturschutz und die Umweltpolitik von besonderer Bedeutung sind, direkt der Bundesregierung zur Beratung und Beschlussfassung unterbreitet werden - auch wenn dafür eigentlich andere Ministerien zuständig wären.