20,9 Millionen für Schlüsselwerk Gerhard Richters

Wie eine Sprecherin des Auktionshauses Sotheby's mitteilte, erzielte das Bild am Freitagabend 20,9 Millionen Euro. Vor der Versteigerung war sein Wert auf 15 bis 21 Millionen Euro geschätzt worden. Damit wurde der Ruf Gerhard Richters untermauert, einer der teuersten und einflussreichsten Maler der Gegenwart zu sein.

"192 Farben" von Gerhard Richter, entstanden 1966

Das 1966 entstandene Gemälde "192 Farben" gilt als Schlüsselwerk des Künstlers. Der heute 90 Jahre alte Richter entwarf das zwei mal eineinhalb Meter große Bild auf der Basis industrieller Farbkartenmuster. Dabei war er inspiriert von der amerikanischen Pop Art.

Die Arbeit bildet auch die Grundlage für sein 2007 enthülltes Fenster im Kölner Dom, sein wohl populärstes Werk.

Seit 1982 gehörte die Farbfeld-Komposition dem Sammlerehepaar Elisabeth und Gerhard Sohst. Von 1997 bis 2022 war das Bild als Leihgabe in der Hamburger Kunsthalle zu sehen.

Das Bild "Three Studies for Portrait of Henrietta Moraes" von Francis Bacon wird für die Auktion vorbereitet

Teures Bacon-Bild

Noch deutlich mehr als für "192 Farben" von Gerhard Richter musste vom Gewinner einer anderen Auktion berappt werden: Bei dem Triptychon "Drei Studien für eine Porträt von Henriette Moraes" des 1992 gestorbenen britischen Malers Francis Bacon fiel der Hammer des Auktionators bei 24,3 Millionen Pfund (umgerechnet 27,9 Millionen Euro). Die drei jeweils etwa 35 mal 30 Zentimeter großen, auf Leinwand gemalten Bilder blieben jedoch deutlich unter dem zuvor geschätzten Wert von 30 Millionen Pfund.

Und sie kamen bei weitem nicht an den Rekord eines anderen Triptychons des Künstlers heran: 2013 wurde "Three Studies of Lucian Freud" vom Auktionshaus "Christie's in New York für 142,4 Millionen US-Dollar (rund 146 Millionen Euro) verkauft.