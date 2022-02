Gerhard Richter ist 90: als Künstler gefeiert und begehrt

Gerhard Richter könnte unerkannt durch seine Wahlheimat Köln spazieren. So unscheinbar und bescheiden wirkt der eher kleine, vollbärtige Mann mit seiner runden Brille. Was aber auffällt sind seine rastlos umherschweifenden Augen und sein prüfender Blick.

Als "Picasso des 21. Jahrhunderts" bezeichnen ihn Kunstkritiker. Tatsächlich ist der Deutsche einer der erfolgreichsten Künstler der Gegenwart. Seine Werke hängen in den bedeutendsten Museen der Welt. Arbeiten mit seiner Signatur erzielen Rekordsummen am Kunstmarkt. Die Welt überschüttete ihn mit Kunstpreisen.

Kein Künstler zum Anfassen

Gerhard Richter gibt Kunstwerke nach Berlin "Wunderbares Ereignis" Gerhard Richter vor seinem "Birkenau"-Zyklus, eine Aufnahme von 2016. Zur Präsentation der Bilder in der Alten Nationalgalerie in Berlin erschien der heute 89-Jährige, der zu den international bedeutendsten Künstlern zählt, nicht. Die Leihgabe aus Werken seiner Kunststiftung kommentierte Richter so: "Das ist für mich ein wunderbares Ereignis und großartiger Beginn der Zusammenarbeit mit Berlin."

Gerhard Richter gibt Kunstwerke nach Berlin Blick in die deutsche Geschichte Immer wieder hat sich Gerhard Richter mit der deutschen Geschichte befasst, auch mit den heiklen Phasen. So thematisierte er in den 1980er-Jahren die Vorgänge um die terroristische Rote Armee Fraktion, in seinem Spätwerk setzte er sich mit Deutschlands Nazi-Vergangenheit auseinander. Facettenreich ist auch Richters "Atlas", eine Sammlung von Skizzen, Fotografien und Zeitungsausschnitten.

Gerhard Richter gibt Kunstwerke nach Berlin Bilder aus Auschwitz-Birkenau Auschwitz-Birkenau war das größte deutsche Vernichtungslager während der Zeit des Nationalsozialismus. Zwischen 1940 bis 1945 wurden hier mindestens 1,1 Millionen Juden ermordet, aber auch Polen, Sinti und Roma und sowjetische Kriegsgefangene. Gerhard Richter erinnert mit seinen Bildern an die Verbrechen, indem er herausgeschmuggelte Fotos eines Gefangenen übermalte.

Gerhard Richter gibt Kunstwerke nach Berlin Kein Blick auf die Holocaust-Gräuel Die riesigen Farbtafeln des "Birkenau"-Zyklus sind durchzogen von tiefgrauen Schlieren ergänzt um Dreingaben von Grün und Rot. Als Ausgangspunkt dienten dem Künstler Fotodokumente eines ehemaligen KZ-Häftlings. Auf sie setzte er seine Farbschichten. Richter verwehrt so den Blick auf die Gräuel des Holocausts. Der "Birkenau"-Zyklus wurde 2016 erstmals im badischen Museum Frieder Burda ausgestellt.

Gerhard Richter gibt Kunstwerke nach Berlin Archiv eines Weltkünstlers Bei Gerhard Richters "Atlas" handelt es sich um eine Sammlung von Fotografien, Zeitungsausschnitten und Skizzen, die der Künstler seit Mitte der 1960er-Jahre gesammelt und etwas später auf losen Blättern angeordnet hat. Der "Atlas" besteht derzeit aus mehreren hundert Tafeln und war schon mehrfach ausgestellt - im Münchener Lenbachhaus ebenso wie bei der Kasseler documenta.

Gerhard Richter gibt Kunstwerke nach Berlin Künftiger Publikumsmagnet In der Alten Nationalgalerie in Berlin ist Richters "Birkenau"-Zyklus jetzt bis September zu sehen, bevor das vierteilige Werk auf Japan-Reise geht. Am Ende soll es, mit gut 100 weiteren Werken aus der Richter-Stiftung an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz übergehen. Gewiss sind die Arbeiten des aus Dresden stammenden Künstlers auch im künftigen Museum der Moderne ein echter Publikumsmagnet. Autorin/Autor: Stefan Dege



Doch mit Picasso, dem Wegbereiter der modernen Kunst im 20. Jahrhundert, teilt Richter kaum mehr als den Ruhm. Zwar liebt auch Richter die Frauen und war dreimal verheiratet. Doch anders als der illustre Spanier scheut Richter das Licht der Öffentlichkeit. Er gibt kaum Interviews und macht sich rar auf den Tummelplätzen der glamourösen Kunstwelt. "Die ganze Kunstszene ist ein riesiges Theater der Armseligkeit, der Lüge, des Betrugs, der Verkommenheit, Elend, Dummheit, Unsinn, Frechheit", sagte Richter einmal in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit".

Im Unterschied zu Picasso machte Richter auch nicht die eigene Biografie zum Maß seiner Kunst. Ganz im Gegenteil, wie Richter-Biograf Dietmar Elger im DW-Interview betont: "Gerhard Richter hat sein Privatleben, wo er es gemalt hat, immer geleugnet." Doch etwas hat Richter doch mit Picasso gemein: Stilistisch entwickelte er sich stets weiter. Das galt bereits für seine frühen Pop-Art-Bilder und ersten Gehversuche im abstrakten Expressionismus Anfang der 1960er-Jahre, die er zum "Kapitalistischen Realismus" erklärte.

Flucht aus der DDR

So nannte Richter seine ironische und konsumkritische Antwort auf die offizielle Kunstdoktrin der damaligen DDR, den "Sozialistischen Realismus". Seine ostdeutsche Heimat verließ der gebürtige Dresdner 1961 in Richtung Westdeutschland.

Buchcover der Biographie von Dietmar Elger

Bald darauf begann Richter mit seinem "Atlas", in dem er Zeitungsausschnitte, Fotografien, Entwürfe, Farbstudien, Landschaften, Porträts, Stillleben, historische Stoffe und Collagen versammelte. Eine Art Motivarchiv, das 1997 auf der Kunstschau Documenta X in Kassel ausgestellt wurde und dessen er sich über Jahrzehnte immer wieder bediente.

Stilbruch als Markenzeichen

Er malte Landschaften in der Tradition der Romantik, Wolkenbilder und Seestücke. Es entstanden Stillleben und Porträts. Richter trug die gegenständliche Malerei in die Zeit der Fotografie. Und erfand sich dabei immer wieder neu - mal mit fotorealistischen Naturdarstellungen oder unscharfen Gemälden, mal mit Glas- und Spiegelobjekten, Installationen und Übermalungen oder auch mit späten, wandfüllenden Farborgien. Permanenter Stilbruch wurde zum Markenzeichen seiner Kunst. "Ich verfolge keine Absichten, kein System, keine Richtung", formulierte Richter 1966 sein künstlerisches Konzept: "Ich habe kein Programm, keinen Stil, kein Anliegen."

Richters Gemälde "Die Kerze" gehört zu den Ikonen der Gegenwartsmalerei

Das zu glauben fällt schwer. Kaum jemand hat die Möglichkeiten von Malerei so genau ausgelotet wie Gerhard Richter. Ihm gelingt schließlich, woran die Kunstwelt am Ende nicht mehr geglaubt hat: "Richter rettete die Malerei ins 21. Jahrhundert", sagt Richter-Biograph Dietmar Elger im DW-Gespräch. Elger leitet das Gerhard-Richter-Archiv der Staatlichen Kunstsammlungenin Dresden.

Richter: "Es ist fast alles Zufall"

In der sächsischen Landeshauptstadt kommt Richter am 9. Februar 1932 zur Welt - als Sohn einer Buchhändlerin und eines Realschullehrers. Er besucht die höhere Handelsschule, absolviert einen Abendkurs in Malerei, anschließend eine Ausbildung zum Schriftenmaler in Zittau. Am dortigen Stadttheater hilft er als Bühnenmaler aus.

Als er beschließt, die Laufbahn eines professionellen Künstlers einzuschlagen, ist die 1949 gegründete DDR gerade zwei Jahre alt. Richters erster Bewerbungsversuch an der Hochschule für Bildende Künste scheitert. Er muss sich zuerst als Betriebsmaler bei der SED-eigenen DEWAG, einem Monopolbetrieb für Werbung in der DDR, bewähren, bevor er das Studium in Dresden antreten darf. "Prägende Jahre" seien das für ihn gewesen, hält Richter rückblickend auf seiner Website fest: "Aber die große Tradition der deutschen Malerei, die wurde mir doch nur sehr gebrochen vermittelt, einmal durch die ideologisierende Betrachtung von Kunst, die uns gelehrt wurde, und zum anderen durch die aktuellen Auffassungen von moderner Kunst, die uns mehr oder weniger deformiert aus dem Westen erreichten." Sein Studium beschließt Richter 1956 mit einer Wandmalerei im Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Sie wurde übermalt.

Richter präsentiert seinen Birkenau-Zyklus 2014 im Burda Museum in Baden-Baden

Gerhard Richter verlässt die DDR im Jahr desMauerbaus 1961 in Richtung Düsseldorf, wo er sich bei dem Informel-Maler Karl-Otto Götz an der Staatlichen Kunstakademie einschreibt. Keine zehn Jahre später wird er dort selbst zum Professor ernannt. Richter zieht nach Köln um. In den Folgejahren wird er mit zahlreichen Preisen bedacht, darunter dem Kaiserring in Goslar (1988) und dem Goldenen Löwen der Biennale von Venedig (1997). Das Moma in New York würdigt ihn 2002 mit einer umfassenden Retrospektive: "Forty Years of Painting". Die "New York Times" nennt die Schau "längst überfällig".

Künstlerisches Erbe umworben

Richters Werke entwickeln sich zu Spekulationsobjekten, die auf Auktionen regelmäßig Höchstpreise erzielen. Im Ranking des Kunstkompass rangiert Richter seit bald 20 Jahren unangefochten als teuerster Maler an der Spitze. Dem Künstler ist sein materieller Erfolg längst nicht mehr geheuer: "Da besteht doch ein völliges Missverhältnis zwischen dem Wert und der Relevanz von Kunst und diesen wahnwitzigen Preisen, die dafür gezahlt werden", wettert er 2005 im Magazin "Der Spiegel". Das "Manager-Magazin" schätzt Richters Vermögen 2019 auf 700 Millionen Euro. Er liegt damit auf Platz 230 der "1001 reichsten Deutschen".

Als der Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck sich 2018 bei seinem Film "Werk ohne Autor" an der Vita Richters anlehnt, distanziert sich der Künstler von der Produktion: Das Leinwanddrama missbrauche seine Biografie, so Richter. Zum Kassenschlager entwickelt sich der Film trotzdem, zumindest in Deutschland. In Hollywood bleibt der erhoffte Oscar aus.

"Ich bin fasziniert vom Zufall", räumte Gerhard Richter einmal ein. "Es ist fast alles Zufall: Wie wir beschaffen sind, warum ich nicht in Afrika geboren bin, sondern hier - alles Zufall", so Richter in einem Video-Gespräch mit dem Kurator des dänischen Louisiana Museum of Modern Art. Einem Computer überließ er denn auch 2007 die Gestaltung seines berühmten und vieldiskutierten Fensters im Kölner Dom: Mehr als 11.000 farbige Quadrate formten das Motiv.

Es ist so facettenreich und undurchschaubar wie das Gesamtwerk seines Künstlers. Auf dessen Erbe hat längst ein Run eingesetzt. Dresden bemüht sich darum, Köln ebenso. Beste Karten hat allerdings die Alte Nationalgalerie in Berlin. Ihr hat Richter 2021 schon einmal rund 100 Werke als Dauerleihgabe überlassen, darunter seinen vierteiligen Birkenau-Zyklus, der nach Fotografien eines jüdischen Häftlings im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau entstand.

Anlässlich seines 90. Geburtstags am 9. Februar 2022 zeigt die Kunstbibliothek in der Neuen Nationalgalerie erstmals die Künstlerbücher Gerhard Richters in einer großen Überblicksausstellung. Auch wenn sein unscheinbares Äußeres keinen Star vermuten lässt - der aus Ostdeutschland stammende und in Westdeutschland gereifte Künstler Gerhard Richter ist zum gesamtdeutschen Künstler mit Weltruhm geworden.