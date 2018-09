12 deutsche Feste, Bräuche und Feiertage im Herbst

12 deutsche Herbstbräuche

Nikolaustag

Was wäre das Ende des Herbstes ohne den Nikolaus? In roter Kluft und weißem Rauschebart beehrt er uns jedes Jahr am 6. Dezember. Brave Kinder werden bekanntlich beschenkt, unartige gerügt. Die Feierlichkeiten gehen auf den byzantinischen Bischof Nikolaus von Myra zurück. In den USA ist er heute besser bekannt als Santa Claus, der an Weihnachten durch den Kamin klettert und die Geschenke bringt.

Autorin/Autor: Louisa Schaefer (sf)