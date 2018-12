10 deutsche Silvestertraditionen

In Deutschland heißt der Tag vor dem Jahreswechsel Silvester, in Anlehnung an Papst Silvester I., der am 31. Dezember 335 verstarb. Der Legende nach erstickten Ungläubige in seiner Gegenwart immer wieder an Fischgräten. Aus diesem Grund meiden abergläubige Menschen an diesem Abend Fisch oder genießen ihn mit höchster Vorsicht.

Ein anderer Aberglaube widerspricht diesen Ängsten. Karpfen ist für viele Deutsche ein typisches Silvesteressen, weil der Fisch als Glücksbringer gilt. Die Schuppe eines Karpfens im Portemonnaie zu tragen, soll angeblich einen Geldsegen im kommenden Jahr herbeiführen.

Glücksbringer wie diese und die guten Vorsätze für das neue Jahr versprechen, dass 2019 ein ausgezeichnetes Jahr wird - zumindest wünschen wir Euch das. Prosit Neujahr!

Noch mehr Inhalte über Deutsche und ihre Traditionen und Eigenheiten findest Du auf unserer Seite dw.com/MeettheGermans_de.