11 Themen, über die man mit deutschen Eltern besser nicht streitet

Erziehungsfragen, in denen sich deutsche Eltern uneins sind

Süßigkeiten

Ein anderes Indiz, an dem man erkennen kann, wie ernst Eltern in Deutschland es mit der Erziehung nehmen, ist das Alter, in dem sie ihrem Kind erstmals Süßigkeiten geben - und das in einem Land, in dem ältere Kinder im Sommer fast täglich Eis essen. Beim zweiten Kind sieht man es meistens schon nicht mehr so eng. Dann haben Eltern viele ihrer hochgehaltenen Prinzipien längst über Bord geworfen.

Autorin/Autor: Elizabeth Grenier (bb)