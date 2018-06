10 Orte, an denen Deutsche gerne die Sommermonate verbringen

Hier verbringen die Deutschen gerne den Sommer

Oder am See

"Pack die Badehose ein…", so beginnt ein alter deutscher Schlager. Badeseen sind eine beliebte Alternative zum Freibad, und es gibt sie überall in Deutschland. Zum Beispiel den Chiemsee, auch Bayrisches Meer genannt: sehr sauber, schöne Strandbäder und jede Menge Wassersportarten. Zu voll dürfte es auch an heißen Sommertagen nicht werden, denn der Chiemsee ist der drittgrößte See Deutschlands.