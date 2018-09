10 deutsche Erfinder und ihre genialen Ideen

10 überraschende deutsche Erfindungen

Der Kaffeefilter

In jedem von uns steckt ein Erfinder - und 1908 schlug die Stunde der Hausfrau Melitta Bentz, die überlegte, warum ihr Kaffee immer so bitter schmeckte. Also experimentierte sie mit einem improvisierten Filter aus Papier - und wurde mit einer aromatischen Tasse Kaffee belohnt. Bentz ließ sich die Idee patentieren. Heute arbeiten 3300 Menschen in dem Familienunternehmen "Melitta Group KG".