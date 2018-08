Überraschende Gepflogenheiten in deutschen Büros

Meet the Germans: Elf typisch deutsche Gewohnheiten im Büro

Ausflüge sind Teil der Unternehmenskultur

Manche Deutschen trennen strikt zwischen Arbeits- und Privatleben. Aber halb so wild: Um die Kollegen trotzdem besser kennen zu lernen, organisieren Unternehmen gerne gemeinsame Aktivitäten. Mit der Teilnahme an diesen Betriebsausflügen beweist man Interesse am Team und am Unternehmen. Die Arbeit darf an diesen Tagen als Thema ausnahmsweise ausgeklammert werden.