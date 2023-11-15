Без України: Палата представників схвалила тимчасовий бюджет

Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт про тимчасове фінансування американського уряду. Документ знову не передбачає допомоги Україні. Держдеп б'є на сполох.

Палата представників (нижня палата Конгресу) США схвалила 14 листопада законопроєкт про тимчасове фінансування американського уряду. З ухваленням цього рішення значно зменшується загроза зупинення роботи уряду (шатдауну) з 18 листопада через брак коштів.

Документ передбачає продовження фінансування роботи частини відомств до 19 січня 2024 року, іншої - до 2 лютого 2024 року.

Знову без допомоги Україні

Законопроєкт знову не передбачає виділення фінансової допомоги Україні.

Раніше новий спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, виступив проти фінансування підтримки України та Ізраїлю в рамках спільного пакету, як це запропонував президент США Джо Байден.

При цьому Палата представників, у якій республіканці мають більшість,схвалила окремий законопроєкт про виділення коштів Ізраїлю. Його однак заблокували демократи в Сенаті (верхня палата Конгресу), які мають більшість там, і так само, як і Білий дім, наполягають на об'єднанні допомоги двом країнам.

Читайте також: Байден відкидає план допомоги Ізраїлю без допомоги Україні

Проєкт направили в Сенат США

Новий законопроєкт про тимчасове фінансування направили до Сенату. За даними американських ЗМІ, той має намір ухвалити його, після чого документ підпише і Байден. Тоді законодавці отримають додаткові тижні для ширших дебатів щодо фінансування уряду на весь рік.

У разі шатдауну без зарплати залишаться до 1,5 мільйона державних службовців і закриється більшість об'єктів федеральної власності.

Допомога Україні - після Дня подяки

Лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер, повідомив, що комбінований пакет національної безпеки, який включатиме допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та посилення американського кордону, розглядатиметься уже після Дня подяки, який у США цього року відзначатимуть 23 листопада.

"У нас є демократи і республіканці, які працюють разом, щоб спробувати розробити пакет заходів щодо забезпечення безпеки кордонів, який матиме підтримку обох партій. Але ми повинні це зробити, і щойно ми повернемося після Дня подяки, це буде дуже важливим пріоритетом. Усі чотири запити мають отримати двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом", - цитує його CNN.

Держдеп: у допомозі Україні - критична точка

Тим часом речник Державного департаменту США Метт Міллер заявив, що питання виділення додаткової допомоги Україні перебуває в критичній точці.

Міністерство оборони США (Пентагон) уже оголосило, що вичерпало 95 відсотків коштів для надання допомоги Україні в сфері безпеки.

Міллер наголосив, що Палата представників мала б терміново ухвалити додаткові запити.

Читайте також: Високопосадовці США закликають Конгрес ухвалити рішення про допомогу Україні - лист