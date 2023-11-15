Без України: Палата представників схвалила тимчасовий бюджет
Палата представників (нижня палата Конгресу) США схвалила 14 листопада законопроєкт про тимчасове фінансування американського уряду. З ухваленням цього рішення значно зменшується загроза зупинення роботи уряду (шатдауну) з 18 листопада через брак коштів.
Документ передбачає продовження фінансування роботи частини відомств до 19 січня 2024 року, іншої - до 2 лютого 2024 року.
Знову без допомоги Україні
Законопроєкт знову не передбачає виділення фінансової допомоги Україні.
Раніше новий спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, виступив проти фінансування підтримки України та Ізраїлю в рамках спільного пакету, як це запропонував президент США Джо Байден.
При цьому Палата представників, у якій республіканці мають більшість,схвалила окремий законопроєкт про виділення коштів Ізраїлю. Його однак заблокували демократи в Сенаті (верхня палата Конгресу), які мають більшість там, і так само, як і Білий дім, наполягають на об'єднанні допомоги двом країнам.
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Проєкт направили в Сенат США
Новий законопроєкт про тимчасове фінансування направили до Сенату. За даними американських ЗМІ, той має намір ухвалити його, після чого документ підпише і Байден. Тоді законодавці отримають додаткові тижні для ширших дебатів щодо фінансування уряду на весь рік.
У разі шатдауну без зарплати залишаться до 1,5 мільйона державних службовців і закриється більшість об'єктів федеральної власності.
Допомога Україні - після Дня подяки
Лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер, повідомив, що комбінований пакет національної безпеки, який включатиме допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та посилення американського кордону, розглядатиметься уже після Дня подяки, який у США цього року відзначатимуть 23 листопада.
"У нас є демократи і республіканці, які працюють разом, щоб спробувати розробити пакет заходів щодо забезпечення безпеки кордонів, який матиме підтримку обох партій. Але ми повинні це зробити, і щойно ми повернемося після Дня подяки, це буде дуже важливим пріоритетом. Усі чотири запити мають отримати двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом", - цитує його CNN.
Держдеп: у допомозі Україні - критична точка
Тим часом речник Державного департаменту США Метт Міллер заявив, що питання виділення додаткової допомоги Україні перебуває в критичній точці.
Міністерство оборони США (Пентагон) уже оголосило, що вичерпало 95 відсотків коштів для надання допомоги Україні в сфері безпеки.
Міллер наголосив, що Палата представників мала б терміново ухвалити додаткові запити.
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