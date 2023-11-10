Використано 95%: Пентагон просить Конгрес про гроші для ЗСУ

США уже витратили 95 відсотків грошей, виділених з 2022 року на оборону України. Американське міноборони закликає Конгрес затвердити новий додатковий бюджетний запит.

Міністерство оборони США просить Конгрес ухвалити додатковий бюджетний запит, який раніше подав президент Джо Байден, щоб продовжувати допомагати Україні протистояти повномасштабній агресії РФ. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час пресконференції у четвер, 9 листопада.

Пентагон використав уже 95 відсотків від початкових 62,3 мільярда доларів, які були виділені для України від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, наголосила вона.

За словами Сінгх, тому пакети допомоги Україні "стають меншими". Водночас вона наголосила, що США, як і інші союзники, продовжують підтримувати Україну. "Ми збираємось продовжити надавати пакети допомоги, просто вони стають меншими. Тому ми дійсно просимо Конгрес ухвалити додатковий запит, який надіслав президент, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою", - цитує її слова сайт Пентагону.

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Перед цим координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомляв, що в "розпорядженні міністерства оборони США залишилось приблизно 1,1 мільярда доларів для поповнення (запасів України – Ред.) до зими" і теж закликав до схвалення додаткових грошей.

Байден запросив у Конгресу США 61 млрд для України

Нагадаємо, 7 листопада очільники низки міністерств США закликали американський Конгрес затвердити додаткове фінансування на суму 11,8 мільярда доларів для бюджетної підтримки України. Відповідний лист підписали міністерка фінансів США Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, державний секретар Ентоні Блінкен та директорка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер.

Ці гроші є частиною запиту Байдена на додаткове фінансування безпекових потреб Україні на суму 61,4 мільярда доларів.

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