Майка Джонсона обрали спікером Палати представників США

Американські республіканці у середу, 25 жовтня, обрали конгресмена Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників (нижня палата) Конгресу США після кількох тижнів партійних чвар і трьох невдалих кандидатів. Він пройшов у першому турі голосування за підтримки всіх республіканців, отримавши 220 голосів, передає агенція АР.

Джонсон виступає проти надання Україні допомоги для захисту від Росії.

Чим відомий Майк Джонсон?

51-річний Джонсон - вірний союзник експрезидента Дональда Трампа, відомий своїм захистом спроб скасувати результати виборів 2020 року, нагадує Reuters.

Перед обранням Джонсон в конгрес працював адвокатом, успішно захищаючи у 2004 році заборону одностатевих шлюбів у штаті Луїзіана, звідки він родом. Він виступає проти одностатевих шлюбів і зареєстрував у 2022 році законопроєкт про заборону школам пропагувати чи обговорювати гендерну ідентичність. Політик також не підтримує право на аборт, рішення про скасування федерального захисту абортів він називав раніше "великою, радісною подією".

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Перед Джонсоном спробу обійняти посаду спікера Палати представників робили конгресмени Том Еммер, Стів Скаліс і Джим Джордан, які однак не змогли заручитися підтримкою однопартійців.

Палата представників уже три тижні не може знайти заміну Кевіну Маккарті, зміщеному з посади спікера 3 жовтня.

Посада спікера є однією з найважливіших у країні й за впливом є третьою після президента США та віцепрезидента.

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