Кірбі: Переважна більшість республіканців підтримує Україну

Переважна більшість членів Конгресу США підтримує надання Україні додаткової допомоги, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі на тлі усунення республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників після ухвалення бюджету без допомоги Україні.

"Незалежно від того, що відбувається в Палаті представників, все керівництво Палати представників підтримує продовження допомоги Україні, і переважна більшість членів Палати представників з боку республіканців підтримує продовження допомоги Україні... не кажучи вже про республіканців у Сенаті та, звичайно, про всіх демократів", - процитував Білий дім у ніч на середу, 4 жовтня, заяву Кірбі.

За його словами, є невелика кількість активних членів Республіканської партії, які проти підтримки України, проте, на його думку, вони не представляють думку керівництва партії.

Пентагон зможе підтримувати Україну кілька місяців

Кірбі запевнив, що "певний час" Україна може розраховувати на безперервну допомогу, оскільки міністерство оборони США (Пентагон) має в своєму розпорядженні кілька мільярдів доларів, затверджених раніше. "З огляду на темпи, з якими ми надаємо підтримку, йдеться, можливо, про кілька місяців або близько того", - сказав він на брифінгу.

Кірбі наголосив, що для того, щоб підтримка України не переривалась, Конгресу варто діяти швидко: "Час не працює на нас. Ми маємо достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полі бою ще деякий час, але нам потрібно, щоб Конгрес діяв, аби не допустити перерви в нашій підтримці".

Він зауважив, що перерва в підтримці навіть на короткий час може мати вирішальне значення на полі бою. "Не менш важливо, що така перерва в підтримці змусить (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна повірити, що він може нас перечекати, і що він може продовжувати конфлікт доти, доки ми, наші союзники і партнери не здамося", - додав Кірбі.

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Тимчасовий бюджет без допомоги Україні

30 вересня Конгрес США схвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет на період до 17 листопада, спрямований на уникнення припинення роботи уряду (шатдауну). Проєкт бюджету, запропонований Маккарті, містить витрати на функціонування державних органів, а також допомогу в разі стихійних лих, однак у ньому немає коштів на допомогу Україні.

Республіканець Метт Ґейц звинуватив Маккарті у "таємній угоді" з демократами та ініціював його усунення з посади. 3 жовтня резолюцію підтримали 216 конгресменів, тоді як 210 проголосували проти.

Спостерігачі зазначають, що вакантна посада спікера фактично паралізує роботу Палати представників доти, доки не оберуть наступника Маккарті. При цьому вибори можуть виявитися дуже складними з огляду на те, що у Конгресу залишається трохи більше 40 днів, аби запобігти черговому потенційному шатдауну.

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