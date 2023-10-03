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Байден обговорив з союзниками подальшу підтримку України

Степан Смишляєв
3 жовтня 2023 р.

Джо Байден провів перемовини з керівництвом НАТО, ЄС та ще вісьмох країн щодо подальшої підтримки України. Учасники розмови запевнили у незмінності допомоги Києву.

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Президент США Джо Байден
Джо Байден провів перемовини з керівництвом НАТО, ЄС та восьми країн щодо подальшої підтримки УкраїниФото: Ting Shen/Pool/abacca/picture alliance

Президент США Джо Байден у вівторок, 3 жовтня, провів телефонну розмову із союзниками щодо подальшої підтримки України, повідомляє пресслужба Білого дому.

У розмові взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), прем'єр-міністри Канади Джастін Трюдо, Італії Джорджа Мелоні, Японії Фуміо Кісіда, Великобританії Ріші Сунак, міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, президенти Польщі Анджей Дуда та Румунії Клаус Йоганніс, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтеберг, глави Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та Європейської Ради Шарль Мішель.

Байден закликав союзників координувати підтримку України і підтвердив зобов’язання США підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".

"Лідери обговорили зусилля щодо забезпечення України боєприпасами та системами озброєнь, необхідним для захисту її території від російської агресії, зміцнення протиповітряної оборони України для захисту її критично важливої інфраструктури від повітряних нападів Росії зараз і в найближчі місяці, а також ремонт і зміцнення її енергетичної інфраструктури протягом цієї зими", - повідомили у Білому домі.

Розмова відбулася на тлі рішення Конгресу США затвердити тимчасовий бюджет без коштів на додаткову допомогу Україні.

Союзники запевнили у підтримці України

Як зауважили у канцелярії польського президента, під час розмови Байден закликав продовжувати підтримку України.

"Ми єдині і готові надати Україні додаткове військове обладнання, фінансову та політичну підтримку. Мир і безпека в Україні дорівнює миру і безпеці в Європі", - зауважив за підсумками перемовин Шарль Мішель, якого цитує CNN.

Урсула Фон дер Ляєн наголосила, що підтримка України з боку Європи "непохитна" і нагадала про плани виділити 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках на підтримку Києва, а також наміри передати один мільйон боєприпасів до березня 2024 року

"Хороший дзвінок з лідерами НАТО, проведений президентом Сполучених Штатів. Оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну, ми всі віддані підтримці України стільки, скільки буде потрібно", - зауважив своєю чергою Єнс Столтенберг.

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