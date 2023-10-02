Президент США пообіцяв Україні подальшу допомогу

Президент США Джо Байден запевнив Київ у непохитній підтримці Вашингтона після того, як Конгрес Сполучених Штатів досяг угоди про тимчасовий бюджет без коштів на додаткову допомогу Україні. "Я хочу запевнити наших американських союзників, американський народ і народ України в тому, що ви можете розраховувати на нашу підтримку. Ми не відмовимося від неї", - заявив американський лідер у неділю, 1 жовтня, виступаючи в Білому домі.

Читайте також:Посолка України в США: Підтримці України нічого не загрожує

Напередодні ввечері Конгрес США двопартійною більшістю голосів схвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет терміном дії лише 45 днів, щоб уникнути припинення роботи федерального уряду (шатдауну). Однак цей документ не містить жодної допомоги Україні. Група республіканців у законодавчому органі, наближених до колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, виступає проти будь-якої подальшої допомоги країні.

Читайте також: Кабмін офіційно отримав пропозиції США щодо реформ в Україні

Глава Білого дому попередив, що залишилося не так багато часу для затвердження нового пакета підтримки. У своєму виступі в неділю Байден заявив про "непереборне відчуття терміновості" в питанні схвалення Конгресом допомоги Києву. Президент США закликав республіканців не допустити нової бюджетної кризи після закінчення терміну дії схваленого тимчасового бюджету і висловив упевненість у тому, що республіканці й демократи "не допустять непотрібної загибелі ще більшої кількості людей в Україні з суто політичних причин". "Припиніть грати в ігри, зробіть це", - сказав Байден Конгресу щодо ухвалення нового бюджету.

Київ відреагував на рішення Конгресу

Уряд України, у свою чергу, висловив упевненість у підтримці з боку Вашингтона. Київ "активно" працює зі своїми американськими партнерами над тим, щоб у наступному бюджеті США було передбачено "нові кошти на підтримку України", заявив офіційний представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Як повідомив 1 жовтня український міністр оборони Рустем Умєров, його американський колега Ллойд Остін у телефонній розмові запевнив, що підтримку Києва з боку Вашингтона в захисті від розв'язаної Росією війни буде продовжено.