Cпікера Палати представників США усунули вперше в історії

Внаслідок голосування, ініційованого республіканцем Меттом Ґейцом, його однопартієць Кевін Маккарті позбувся посади голови нижньої палати Конгресу. Це сталося після ухвалення тимчасового бюджету без допомоги Україні.

Республіканця Кевіна Маккарті усунули з посади голови Палати представників Конгресу США. Голосування ініціював його однопартієць Метт Ґейц. Резолюцію пізно ввечері у вівторок, 3 жовтня, підтримали 216 конгресменів, тоді як 210 проголосували проти.

"Це стало кульмінацією запеклої боротьби за владу між паном Маккарті та членами ультраправого крила фракції республіканців, які намагалися завадити йому обійняти посаду спікера в січні та з того часу мучили його, намагаючись нівелювати його зусилля зі збереження фінансування уряду та запобігання дефолту за боргами країни", - написало американське видання The New York Times.

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Суперечка про тимчасовий бюджет США та допомогу Україні

Конгрес США 30 вересня схвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет, спрямований на уникнення припинення роботи уряду (шатдауну). Проєкт бюджету, запропонований Маккарті та розрахований на період до 17 листопада, містить витрати на функціонування державних органів, а також допомогу в разі стихійних лих, однак у ньому немає коштів на допомогу Україні.

Ухвалення документа для запобігання шатдауну стало можливим, оскільки Маккарті вдалося заручитися голосами демократів. Ґейц звинуватив його у "таємній угоді" з президентом США, демократом Джо Байденом замість відстоювання інтересів Республіканської партії.

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Спікера Палати представників усунули вперше

В історії Палати представників було лише три вимоги щодо зміщення спікера з посади, а голосування з такого питання відбулося лише одного разу: в 1910 році республіканці спробували змістити Джозефа Кеннона, але за підсумками голосування той зберіг посаду, хоча його позиції були ослаблені.

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В.о. спікера став республіканець Макгенрі

До вибору нового голови Палати представників ці обов'язки виконуватиме республіканець Патрік Макгенрі. Відповідно до правил, прийнятих після терактів 11 вересня 2001 року, Маккарті склав секретний список своїх можливих наступників на цій посаді на випадок непередбачених обставин, і Макгенрі посідав у ньому перше місце.

Як зазначають спостерігачі, вакантна посада спікера фактично паралізує роботу Палати представників доти, доки не оберуть наступника Маккарті. При цьому вибори можуть виявитися дуже складними з огляду на те, що у Конгресу залишається трохи більше 40 днів, щоб запобігти черговому потенційному шатдауну.

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