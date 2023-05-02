Маккарті заперечив журналісту РФ: Підтримую допомогу Україні

Лідер республіканської більшості й спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті запевнив, що схвалює американську підтримку України та виступає за її продовження. Про це він заявив у понеділок, 1 травня, відповідаючи на провокативне запитання представника російського пропагандистського видання "РИА Новости".

Вислухавши запитання, розпочате зі слів "ми знаємо, що Ви не підтримуєте нинішнє необмежене й неконтрольоване постачання озброєнь й допомоги Україні", Маккарті відповів: "Не впевнений, що я Вас правильно почув. Чи сказав він, що я не підтримую допомогу Україні? Ні. Я голосував за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я не підтримую ваше вбивство дітей. На мій погляд, ви мусите вивести свої війська. А ми й надалі підтримуватимемо (Україну. - Ред.), тому що решта світу бачить це так, як воно є".

Маккарті раніше заявляв, що виступає проти надання США "безлімітних чеків" допомоги Україні. Президент України Володимир Зеленський у відповідь на це запросив його приїхати з візитом і подивитись на наслідки війни.

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Маккарті відхилив запрошення Зеленського. Він заявив, що йому не потрібно їхати до Києва і що він отримає інформацію іншими способами. Одночасно американський політик розкритикував адміністрацію президента США Джо Байдена за недостатньо швидку допомогу Україні.

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