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Новий спікер Палати представників США Кевін Маккарті
57-річний республіканець Кевін Маккарті обраний новим спікером Палати представників СШАФото: Evelyn Hockstein/REUTERS
ПолітикаСполучені Штати Америки

У США з 15-ої спроби обрали спікера Палати представників

Степан Смишляєв
10 хв. тому

Новообраний спікер у своїй промові заявив про необхідність "стримувати" політику президента США Джо Байдена. Це були найдовші вибори голови Палати представників за 160 років.

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57-річний республіканець Кевін Маккарті у суботу, 7 січня, був обраний новим спікером Палати представників США. Щоб призначити його на посаду довелось провести 15 турів голосування протягом чотирьох днів, зазначає AFP.

Обранню передувала згода Маккарті з вимогами групи республіканців, які блокували призначення. Одна з вимог полягала в тому, щоб лише один законодавець міг ініціювати відставку спікера в будь-який час. Це різко скоротить повноваження, які він матиме, зокрема під час розгляду таких важливих питань, як фінансування уряду, національний борг та реагування на  кризи, які можуть виникнути, зауважує Reuters.

В інавгураційній промові Маккарті виклав широкий спектр своїх пріоритетів від скорочення витрат до імміграції і окремо наголосив на "стримуванні" політики президента Джо Байдена. "Наша система побудована на системі стримувань і противаг. Нам час стати стримуванням і забезпечити деяку рівновагу політиці президента", - сказав він.

Найдовші вибори спікера за 160 років

Голосування за кандидатуру Маккарті стало першим випадком з 1923 року,  коли кандидат не був обраний на посаду спікера Палати представників під час першого голосування. У 1923 році для призначення спікера знадобилося дев'ять спроб. У 1859 році -  44 тури голосування. Найдовша боротьба за цю посаду точилася понад два місяці, розпочавшись наприкінці 1855 року. Тоді було проведено 133 голосування.

Маккарті могли призначити на посаду ще під час 14-го раунду виборів, але йому не стало одного голосу, який за нього не віддав колега по партії Метт Гетц. Після цього голосування Маккарті пішов до задньої частини залу, де емоційно поспілкувався з Гетцом, який напередодні висунув на посаду спікера кандидатуру колишнього президента США Дональда Трампа. При цьому сам Трамп раніше закликав республіканців припинити чвари і підтримати Маккарті.

 

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