Нижня палата Конгресу США два дні не може обрати спікера

Після двох днів і шести невдалих голосувань члени Палати представників так і не змогли обрати спікера. Не допомогли навіть заклики Дональда Трампа до своїх прихильників у Республіканській партії припинити блокування.

Після трьох невдалих голосувань за обрання спікера Палати представників (нижньої палати Конгресу. - Ред.) США 3 січня конгресмени знову тричі провалили спроби призначити на цю посаду республіканця Кевіна Маккарті 4 січня, повідомляє Associated Press.

Від початку призначення представника Республіканської партії, яка має більшість членів в Палаті представників, блокували прихильники колишнього президента США Дональда Трампа. Однак навіть після того як він закликав представників цієї групи, що складається з близько 20 осіб, "не перетворювати великий тріумф на гігантську ганебну поразку" та підтримати кандидатуру Маккарті, вони не змінили своєї позиції.

Кевін Маккарті Фото: Jonathan Ernst/REUTERS

"Це виглядає не дуже добре. Я сподіваюся, вони зможуть зійтися", - сказав президент США Джо Байден журналістам, коментуючи ситуацію, передає Reuters.

Доки спікера не оберуть, обраних членів Палати представників не зможуть привести до присяги, і робота нижньої палату Конгресу залишатиметься заблокованою. Американські законодавці продовжать спроби призначити спікера у четвер, 5 січня, о 12:00 (19:00 за київським часом).

Вперше за 100 років

Палата представників не змогла обрати спікера під час першого туру голосування вперше за століття. Маккарті заявив, що не зніматиме своєї кандидатури, і братиме участь у процедурі, поки не переможе.

На думку низки аналітиків, тривалі вибори можуть підірвати надії республіканців на швидке просування вперед за порядком денним, включно з розслідуванням діяльності адміністрації Байдена та членів його сім'ї, а також у питаннях економіки, енергетичної незалежності США та безпеки кордонів. Палата представників може в підсумку виявитися паралізованою, а законодавцям, можливо, доведеться розглянути іншу кандидатуру на пост спікера.