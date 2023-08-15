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Трампу висунули звинувачення у втручанні у вибори в Джорджії

Сергій Ромашенко | Роман Губа
3 год. тому

Експрезидента США Дональда Трампа звинувачують в спробі незаконним шляхом змінити результат президентських виборів 2020 року в Джорджії.

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Експрезидент США Дональд Трамп
Експрезидент США Дональд ТрампФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Проти колишнього президента США Дональда Трампа офіційно висунули обвинувачення у кримінальній справі щодо спроби незаконним шляхом змінити результат президентських виборів 2020 року в штаті Джорджія. Обвинувальний висновок опублікував окружний прокурор ввечері в понеділок, 14 серпня. За таке рішення проголосувало Велике журі штату - спеціальна колегія присяжних, які перевіряють обґрунтованість закидів.

Трампа обвинувачують за 13 статтями, зокрема в змові з метою підробки документів і схилянні державного службовця до порушення своїх обов'язків. Найважча стаття - порушення закону про організовану злочинність, за якою судили босів мафії. Один із пунктів стосується телефонного дзвінка Трампа голові наглядового органу за голосуванням у Джорджії - республіканцю Бреду Раффенспергеру: Трамп просив його "знайти" голоси, яких бракує для перемоги над Джо Байденом. 

Обвинувачення висунули ще 18 особам. Чотирьох із них обвинувачують у зламі електронної виборчої системи, здійсненому вже після виборів. Серед обвинувачених - колишній глава президентської адміністрації Марк Медоуз і колишній мер Нью-Йорка, юрист Рудольф Джуліані. До 25 серпня Трамп та інші обвинувачені повинні будуть здатися поліції в Атланті та постати перед судом, який визначить запобіжний захід. Це засідання транслюватиметься у прямому ефірі. Трамп назвав справу сфабрикованою.

Четверта кримінальна справа проти Трампа

Це вже четверта кримінальна справа проти Трампа. У квітні Велике журі округу Мангеттен підтримало обвинувачення в справі про фальсифікацію бізнес-звітності, а у червні та серпні спеціальний незалежний прокурор Джек Сміт домігся порушення справ про незаконне зберігання секретних документів і спробу зберегти владу після поразки на виборах.

Трамп є фаворитом у боротьбі за номінацію на пост президента від Республіканської партії на чергових президентських виборах у США. Навіть якщо його визнають винним за будь-яким обвинуваченням і відправлять у в'язницю, це не позбавить Трампа права балотуватися в президенти.

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