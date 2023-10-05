Що означає усунення спікера Маккарті для допомоги Україні?

Це була подія історичного масштабу, яка викликала занепокоєння і на міжнародному рівні: вперше в історії США голову Палати представників було усунуто з посади парламентським голосуванням. Більшість парламентаріїв підтримали ініціативу правого "яструба" Метта Ґетца з усунення республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників. Таким чином 58-річний Маккарті програв внутрішньопартійну боротьбу за владу в суперечці про бюджет і подальшу допомогу Україні. Посада спікера є однією з найважливіших у державі й за впливом є третьою після президента США та віцепрезидента.

Які можливі наслідки для допомоги Україні?

США є одним із найбільших надавачів допомоги Україні. На думку експертів, усунення Маккарті може мати серйозні наслідки й для допомоги Україні. Президент США Джо Байден завжди наголошував, що США підтримуватимуть Україну, яка зазнала російського вторгнення, "стільки, скільки буде потрібно". Але без спікера Палата представників паралізована - і це лише за кілька тижнів до того, як у середині листопада може настати загроза заморожування бюджету. Допомога ж Україні без нового фінансування з дозволу Конгресу поволі вичерпуватиметься.

Метт Ґетц спілкується з журналістами після голосування щодо усунення спікера Маккарті Фото: Win McNameeGetty Images

У нещодавно ухваленому тимчасовому бюджеті відсутні 24 мільярди доларів нової допомоги Україні, яку просив Байден. "Все це привносить багато невизначеності у подальшу підтримку України з боку США", - каже у розмові з DW Домінік Тольксдорф (Dominik Tolksdorf) з Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP).

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Хто стане наступником?

Цілком незрозуміло, хто з республіканців зможе набрати необхідну більшість, щоби стати на заміну Маккарті, і коли Палата представників знову буде здатною ухвалювати рішення. "Тепер багато залежить від того, хто стане новим спікером Палати представників і які умови йому висуватимуть ці вісім представників, які виступали проти Маккарті, в тому числі, які умови вони висуватимуть щодо підтримки України", - розмірковує Тольксдорф. Можливо, що компромісом стануть домовленості, які також охоплюватимуть питання міграції, "де буде сказано: щоб підтримати Україну, ми надаємо і додаткові кошти на охорону кордону (США-Мексика - Ред.).

Водночас український дипломат, колишній посол України в Австрії Олександр Щерба в інтерв'ю DW висловив глибоке розчарування подібними дискусіями серед групи республіканців у Вашингтоні. "Зараз я спостерігаю за цими дебатами про Україну, за людьми, які ревно кажуть, "не давайте грошей Україні, віддайте її Путіну" і не впізнаю країну, в яку колись закохався. Я запитую себе, невже ці люди не розуміють, що говорячи про "домовленості щодо України" вони насправді говорять про домовленості з розп'яття України", - сказав він у розмові з DW.

"Нервову" посаду спікера можна вважати "кріслом катапульти" для того, хто її обіймає, адже спікерові доводиться врівноважувати різні крила республіканців, пояснює Тольксдорф. Він також відзначає, що серед кандидатів на посаду спікера, які зараз на прикметі, є й ті, хто досі підтримував допомогу Україні.

Маккарті не претендуватиме на те, щоби обійняти посаду спікера вдруге Фото: Jonathan Ernst/REUTERS

Водночас можливі й інші види фінансування, як-от продовження Закону про ленд-ліз від 2022 року (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act), каже Тольксдорф. Це дозволить Україні брати у США військову техніку в оренду. Термін закону від 2022 року сплив у вересні, втім Україна сподівається на продовження. "Можливо, це можна було б приємніше оформити для республіканців, оскільки це означало б, що Україна поверне принаймні частину допомоги після закінчення війни". Однак є сумніви щодо того, чи такий варіант буде легше провести в Конгресі, ніж інший пакет допомоги, подібний до запропонованого урядом Байдена, і для цього спочатку потрібно буде обрати нового спікера.

Політологиня Ліз Шульке (Liz Schuelke), втім, також вважає, що поки не варто драматизувати ситуацію. "Минулими вихідними, коли було ухвалено проєкт бюджету без нової допомоги Україні, президент Байден сказав, що він має ще кілька інших варіантів та стратегій, які гарантують, що допомогу буде надано. Він висловив впевненість, що США продовжать надавати допомогу, навіть, якщо вона не буде такою прямою, як через механізм бюджету", - сказала вона.

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Допомога Україні - нова тема виборчої кампанії

Тепер республіканці винесли тему допомоги Україні у передвиборчу кампанію, що раніше вже освоїв Дональд Трамп. "Я думаю, що Європа має робити більше. "Війна впливає на європейців набагато більше, ніж на нас", - сказав він у телевізійному інтерв'ю NBC у середині вересня. За словами Трампа, США витрачають значно більше грошей, ніж європейці. За даними Кільського інституту світової економіки , станом на вересень 2023 року Європа вже явно обігнала США за обсягом обіцяної допомоги Україні. Загалом європейські донори (як ЄС, так і країни, що не входять до ЄС - Ред.) пообіцяли виділити близько 156 мільярдів євро, США пообіцяли 70 мільярдів євро.

Інші відомі республіканці, такі як прихильник жорсткої лінії Метт Ґетц, губернатор Флориди Рон ДеСантіс і ультраправа Марджорі Тейлор Грін, також роздмухують заклики проти допомоги США Україні - і закликають натомість використовувати наявні кошти для стримування міграції на кордоні з Мексикою.

На кордоні з Мексикою: деякі республіканці вимагають більше грошей на охорону кордону замість підтримки України Фото: Eric Gay/AP/dpa/picture alliance

"Багато республіканців все ще хочуть підтримувати Україну", - каже Тольксдорф. "Але розростається і група республіканців, особливо в Палаті представників, які хочуть скоротити підтримку або навіть повністю припинити її". Така група - меншість, але наявний зараз конфлікт особливо впливає на Республіканську партію. "І це дедалі більше перетворюється на питання щодо якого депутати повинні зайняти чітку позицію перед майбутніми виборами: за чи проти підтримки".

І перспектива "нескінченої війни" може відлякати ще більше представників від підтримки, адже поки що контрнаступ України просувається відносно повільно. Велике звільнення українських територій очікували ще влітку, але не сталося цього й досі.

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Вплив на громадську думку

Зміна настроїв, яка зараз помітна серед республіканців, також може перекинутися і на широкі верстви населення. Згідно з опитуванням телеканалу CNN на початку серпня, близько 55 відсотків американців виступають проти подальшої допомоги. Проте суспільна думка з цього питання дуже відрізняється у різних опитуваннях і проведених в різний час. "Та по суті, тенденція опитувань громадської думки зводиться до того, що підтримка все ж падає, особливо серед виборців-республіканців", - констатує Тольксдорф. "Але, звичайно, все залежить від політичного дискурсу. Чим сильнішими будуть голоси в Конгресі, які стверджують, що це марна трата грошей платників податків, тим більше це резонуватиме у виборців". І це ці настрої, які найближчими місяцями можуть посилитися.