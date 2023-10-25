Вибори спікера Палати представників: вибув третій кандидат

Четвертим кандидатом від республіканців став Майк Джонсон. Попередній кандидат Том Еммер вибув з перегонів за кілька годин після висунення. Палата представників уже три тижні не може знайти спікера.

Республіканці висунули вже четвертого кандидата в спікери Палати представників Конгресу США - ним став Майк Джонсон.

24 жовтня конгресмен Том Еммер уже за кілька годин після висунення його кандидатури вийшов із боротьби за посаду спікера - під тиском ультраправого крила партії, яке відмовилося підтримати його. Проти кандидатури Еммера також виступив і колишній президент США Дональд Трамп.

Перед ним спробу обійняти цю посаду робили конгресмени Стів Скаліс і Джим Джордан, проте обидва не змогли заручитися підтримкою достатньої кількості однопартійців.

Палата представників уже три тижні не може знайти заміну Кевіну Маккарті, зміщеному з посади спікера 3 жовтня.

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