ПолітикаСполучені Штати Америки
Вибори спікера Палати представників: вибув третій кандидат
25 жовтня 2023 р.
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Республіканці висунули вже четвертого кандидата в спікери Палати представників Конгресу США - ним став Майк Джонсон.
24 жовтня конгресмен Том Еммер уже за кілька годин після висунення його кандидатури вийшов із боротьби за посаду спікера - під тиском ультраправого крила партії, яке відмовилося підтримати його. Проти кандидатури Еммера також виступив і колишній президент США Дональд Трамп.
Перед ним спробу обійняти цю посаду робили конгресмени Стів Скаліс і Джим Джордан, проте обидва не змогли заручитися підтримкою достатньої кількості однопартійців.
Палата представників уже три тижні не може знайти заміну Кевіну Маккарті, зміщеному з посади спікера 3 жовтня.
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