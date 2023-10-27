Республіканці вирішили розділити допомогу Україні й Ізраїлю

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон каже, що розділення питань фінансування України та Ізраїлю - консенсус серед членів Республіканської партії.

Новий спікер Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майк Джонсон заявив, що республіканці досягли консенсусу щодо запиту президента Джо Байдена на військову допомогу Україні та Ізраїлю: фінансування має здійснюватися окремо, а не в рамках спільного пакета. Про це він сказав у коментарі американському телеканалу Fox News у п'ятницю, 27 жовтня.

Республіканці, які мають більшість у нижній палаті Конгресу, не підтримають пропозицію Байдена виділити 106 мільярдів доларів на низку безпекових питань, з яких 61 мільярд - Україні, 14 - Ізраїлю. Джонсон каже, що передав це повідомлення представникам Білого дому після зустрічі з Байденом 26 жовтня.

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За його словами, республіканці у Палаті представників запропонують свій проєкт з допомогою Ізраїлю на 14,5 мільйона доларів - трохи більше, ніж просив Байден. Щодо України, то допомога їй вимагатиме більшої звітності щодо вже витрачених грошей, додав він.

При цьому Джонсон запевнив, що США не покинуть Україну, бо перемога Росії у війні проти неї підбадьорить не лише саму Росію, але й Китай щодо Тайваню.

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