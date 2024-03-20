ЗМІ: У ФРН зростає бажання заморозити війну в Україні

У Німеччині змінюється тондискусії про підтримку України в її боротьбі проти російської агресії, про що свідчать коментарі в німецьких ЗМІ й значний резонанс на заклик голови парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольфа Мютценіха (Rolf Mützenich) "заморозити" війну в Україні. Багатьох оглядачів непокоїть запитання, чи не стає це новою виборчою тактикою канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) і його партії - перед виборами в Європарламент 9 червня за допомогою пацифістських гасел залучити на свій бік виборців, особливо в Східній Німеччині, де до того ж восени заплановані вибори відразу в три земельних парламенти.

FAZ: Скажіть прямо, що час здаватися!

Консервативна газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в коментарі під заголовком "Тоді так прямо і скажіть!" наступним чином описує перелом настроїв, що намітився в суспільстві й політичних колах:

"Виникає недобре відчуття, швидше передчуття, яке підживлюється окремими зауваженнями, виразом обличчя або оцінками, сказаними напівголосно: чи не втрачає Німеччина в цю хвилину віру в здатність України до опору? Не тільки на сході нашої країни, де повага "до росіян" і до їхньої жорстокої пробивної сили, схоже, особливо велика, але і в західних частинах, де зараз дедалі частіше можна почути застережливі заклики до "реалістичної" оцінки ситуації: мовляв, після двох років війни на виснаження потрібні нові імпульси, нові спроби домогтися миру", - пише FAZ.

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"Судячи з усього, - продовжує видання, - недавня заява Папи Римського про те, що підняття білого прапораіноді може виявитися свідченням справжньої розсудливості, розділяє дедалі більше людей і в нашій країні. Тільки вони не говорять про це відкрито". Тож коментатор FAZ закликає німецьких політиків припинити багатозначне використання виразів на кшталт "заморозити" і "вести переговори" або закликати до "іншого підходу щодо Росії" і бути чесними: "Тоді так прямо і скажіть: не "заморозити", а "здатися".

Газета Die Welt налаштовує на "день компромісів"

Прикладом описаних FAZ настроїв можна вважати коментар під заголовком "День компромісів настане" в іншій консервативній газеті Die Welt . Її автор - шеф-коментатор видання Жак Шустер (Jacques Schuster), що надає публікації додаткову вагу.

"Москва почала цю війну, вірячи в те, що за лічені дні підкорить Україну. Завдяки рішучості українців і західним поставкам зброї нічого подібного не сталося. Заходу слід усіма силами так оснастити Україну у військовому плані, щоб цього і надалі не сталося і щоб звільнити якомога більше втрачених регіонів країни".

"Однак, - продовжує коментатор Die Welt, - на тлі російської переваги (на фронті. - Ред.) тільки мрійники будуть навсправжки вірити, що Київ у будь-якому разі доб'ється такого становища, коли навіть Крим буде звільнений від росіян. Подобається нам це чи ні: настане день, коли буде досягнутий компроміс. Цей компроміс призведе до поступок - будемо сподіватися, що з обох сторін".

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Соціал-демократи хочуть набрати передвиборні очки

Наполегливі заяви впливового в соціал-демократичній партії Мютценіха породжує у мюнхенського регіонального видання Merkur наступні питання: "Чи уособлює Мютценіх новий курс Шольца, в тому числі на тлі майбутніх виборів? Чи стоїть він на боці Папи Римського, який завів мову про "білий прапор", і на боці німецьких виборців, які щонайменше в питанні поставок ракет Taurus у більшості своїй налаштовані скептично?"

Коментатор інформаційного телеканалу n-tv теж вважає, що заява Мютценіха про "заморожування" війни, зроблена на тлі нового голосування в Бундестазі про постачання Україні німецьких крилатих ракет, відображає не тільки його особисту думку, але і покликана зміцнити авторитет його однопартійця Олафа Шольца та передвиборні позиції всієї СДПН: "У минулі два роки війни Шольц знову і знову прагнув створити собі імідж людини, яка прагне відвести біду від німецького народу. У відомстві канцлера припускають, що в результаті виборці віддячать за це".

Водночас не можна не помітити очевидну розбіжність між підтримкою деякими видатними соціал-демократами ідеї "заморожування" війни й реальними діями уряду ФРН, який зараз якраз нарощує допомогу Україні, зазначає коментатор.

"Це постійне дистанціювання від власних вчинків наочно показує, що у СДПН немає свого плану і чіткого політичного курсу, і дедалі більше посилює підозру, що партія хоче на виборах, що наближаються, набрати очки коштом України. Тим самим вона мимоволі посилює позиції АдН і Ваґенкнехт, причому парадоксальним чином саме тоді, коли канцлер ФРН робить для широкої європейської підтримки України більше, ніж будь-коли раніше", - зазначає n-tv, нагадуючи про проросійський курс правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" (АдН) і лівих популістів з "Союзу Сари Ваґенкнехт" (ССВ).

Жорстка критика "одурманених трубкою миру"

"Війну в Україні не можна просто так заморозити, як це пропонує голова фракції СДПН Рольф Мютценіх - хіба що на користь агресора Путіна", - застерігає регіональна газета Stuttgarter Zeitung , що виходить на південному заході ФРН, у коментарі під заголовком "Одурманені трубкою миру". Видання теж вважає, що соціал-демократи намагаються таким способом протистояти "дешевому популізму" Сари Ваґенкнехт і "її праворадикальних конкурентів". Нічого поганого в такому прагненні немає, але тільки не шляхом "заморожування" війни в Україні.

"Жага миру панує, адже не тільки в СДПН, на ринкових площах в Східній Німеччині й по краях політичного спектра. Напевно й українці ось уже два роки тільки про те і думають, як би закінчити цю війну. Але ж на кону стоять не тільки ті великі гроші, за які ми поставляємо їм зброю й озброюємо власний Бундесвер. Треба, перш за все, домогтися того, щоб Путін чого доброго не заморозив свободу в Європі", - наголошує газета Stuttgarter Zeitung.