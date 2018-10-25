Зеленський розповів про зміст зустрічі в офісі британської розвідки

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з представниками Секретної служби розвідки Великобританії під час візиту до Великобританії.

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"У нас була зустріч в офісі MI6. На жаль, не всю інформацію я можу говорити. Тобто, це державницькі справи. Я прочитав про те, що пишуть про склад цієї зустрічі. По-перше, там був інший склад на цій зустрічі", - сказав Зеленський у вівторок, 13 жовтня, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

За словами Зеленського, на цій зустрічі однією з тем була протидія дезінформації та фейковим новинам. "Якраз вони сказали, що у нас велика проблема з тим, що ЗМІ фінансуються не тільки українцями. Що в Україні, на жаль, багато з тих телеканалів, які ми з вами знаємо, фінансуються різними групами", - сказав Зеленський.

Також він запевнив, що питання, яке, за версією деяких українських ЗМІ, порушувалося на цій зустрічі, "насправді взагалі не розглядалося". "Зі всього обсягу питань із нашої довгої двогодинної зустрічі більшість становила інформація про допомогу й захист нашого суверенітету й територіальної цілісності. Деталі я не можу розповсюджувати", - зазначив президент України.

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Напередодні видання "Дзеркало тижня" з посиланням на "джерело, яке заслуговує на довіру" повідомило про закриту зустріч Володимира Зеленського з новим очільником МІ6 Річардом Муром. За даними видання, прем'єр Великобританії Борис Джонсон доручив Муру поговорити із Зеленським на ті теми, які сам не хотів озвучувати.

Видання пише, що глава британської розвідки говорив з українським президентом про "атаки української влади на антикорупційні органи в Україні та прагнення Офісу президента взяти під свій контроль САП, НАБУ, Офіс генерального прокурора, а також судові інстанції". Другою темою була ситуація на Сході України та дії Росії, а третьою - оточення Зеленського, "не лише офіційне, а й неформальне, яке має значний вплив на голову української держави".

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За даними "Дзеркала тижня", у цій зустрічі з української сторони, крім президента, брав участь голова Служби безпеки України Іван Баканов. Утім були відсутні представники Офісу президента.

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