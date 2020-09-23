 Україна та Великобританія підписали угоду про стратегічне партнерство - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2020

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Україна та Великобританія підписали угоду про стратегічне партнерство - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписали угоду про стратегічне партнерство між країнами.

Володимир Зеленський та Борис Джонсон

Володимир Зеленський та Борис Джонсон

Україна та Великобританія в четвер, 8 жовтня, підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Історичний момент: підписали угоду. Як сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два фланги Європи - західний і східний - стали ще ближче", - написав Кулеба у Twitter.

Документ підписали президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Церемонія відбулася в Лондоні під час офіційного візиту Зеленського до Великобританії. Укладення двостороннього договору було необхідне у зв'язку з виходом Великобританії з Європейського Союзу (так званий Brexit).

Нагадаємо, що напередодні Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч з герцогом і герцогинею Кембриджськими. За даними британських ЗМІ, принц Вільям і Кейт Міддлтон прийняли Зеленських у тронному залі Букінгемського палацу від імені королеви Великобританії Єлизавети.

 

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