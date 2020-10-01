 Коментар: Фокін як дзеркало кадрової політики Зеленського | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.10.2020

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Україна

Коментар: Фокін як дзеркало кадрової політики Зеленського

Президент України звільнив заступника голови делегації в ТКГ щодо Донбасу Вітольда Фокіна після скандальних заяв. Як нові обличчя в команді Зеленського перетворилися на "старі", розмірковує Сергій Руденко.

Президент України Володимир Зеленський під час відвідування позицій українських військових на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський під час відвідування позицій українських військових на Донбасі

Володимир Зеленський звільнив Вітольда Фокіна від виконання обов'язків заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Мінську. 87-річному перемовнику знадобилося лише півтора місяця, аби сповна, як кажуть, "зашкваритися" щодо Донбасу. Останньою краплею стала заява про відсутність підтверджень війни між Україною та Росією. Але ця історія насправді не про Фокіна, а про Зеленського. Точніше - про повний провал кадрової політики нинішнього президента України.

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Скандальні висловлювання Фокіна щодо Донбасу

Наприкінці липня експрезидент Леонід Кучма пішов з контактної групи щодо Донбасу. На заміну йому прийшли Леонід Кравчук та Вітольд Фокін, які керували Україною ще на початку 1990-х. Перший тоді був президентом, другий - прем'єр-міністром. Їхнє призначення до ТКГ викликало масу питань до Зеленського, які зводилися до одного: де ж обіцяні нові обличчя в політиці, якщо на переговори в Мінськ доводиться рекрутувати почесних пенсіонерів? На це Володимир Олександрович відповів, що Кравчук - найдосвідченіший дипломат у країні, а Фокін народився і виріс на Донбасі. Мовляв, зачекайте, хлопці, вони себе ще покажуть.

Сергій Руденко

Сергій Руденко

І не збрехав президент України: Кравчук із Фокіним дійсно дуже швидко показали, на що вони здатні, почавши дражнити громадськість своїми діями та заявами. Перший український президент закликав Верховну Раду повернутися до питання про проведення виборів у ОРДЛО, на чому завжди наполягала Росія. А експрем'єр публічно заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу та наполягав на проведенні загальної амністії для бойовиків. Кравчук, варто віддати йому належне, як досвідчений апаратник завжди відхрещувався від сказаного Фокіним. Останнього до ТКГ, як потім з'ясувалося, порекомендувала його онука Марія через свого давнього товариша - голову президентської канцелярії Андрія Єрмака. І це не жарт.

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Після кожного скандального висловлювання Фокіна Офіс президента України повторював: це лише його особиста думка, а не позиція держави. І так тривало 44 дні. Півтора місяця Зеленський і його команда настирливо доводили, що Фокін у статусі заступника голови української делегації щодо Донбасу може артикулювати свою особисту думку про майбутнє Сходу країни, яка, до речі, збігалася з позицією РФ. І тривало це доти, доки під час виступу в Раді Фокін не сказав, що підтверджень війни між Україною та Росією в нього немає. Іншими словами - людина, покликана припинити війну на Донбасі, цієї війни і не помічає.

Голова МВС Арсен Аваков не витримав і публічно назвав Фокіна "махровим ідіотом". У цій ситуації Офіс президента на особистій думці уже наполягати не став і відправив Вітольда Павловича у відставку. Хоча очевидно, що це рішення стало запізнілим.

Вітольд Фокін

Заява Вітольда Фокіна (на фото) про те, що підтверджень війни між Україною та Росією на Донбасі в нього немає, викликала шквал критики в Україні

Система роздавила кадровий ліфт Зеленського

Під час своєї президентської кампанії Зеленський невтомно повторював: після перемоги на виборах він приведе до влади молодих, розумних і талановитих людей, готових змінити країну. Для цього його команда навіть створила спеціальну програму LIFT, яка дозволяла кожному охочому подати заявку для участі у новій владі. Але кадровий ліфт Зеленського працював недовго. Набір до партійного списку "Слуги народу" на виборах до Верховної Ради 2019 року, за великим рахунком, і завершив цей процес. Щоправда, він привів у політику здебільшого випадкових людей. Які були і залишаються далекими від державного управління.

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У травні цього року Володимир Зеленський публічно скаржився журналістам на кадровий голод. І це зрозуміло. За минулий рік з команди президента пішли ті, хто вів його до перемоги: Олександр Данилюк, Андрій Богдан, Руслан Рябошапка. Ті, хто розумів, як працює державна машина в Україні. На заміну їм прийшли зручні та вірні президентові люди, які, своєю чергою, почали підтягувати до влади чиновників часів президента Януковича. Ті з'явилися у прокуратурі, на митниці, у Держбюро розслідувань і навіть в Офісі президента. У підсумку наявна система просто роздавила кадровий ліфт разом з Зеленським.

А точніше, президент став частиною тієї системи, проти якої він боровся 2019-го. Армійських друзів та бізнес-партнерів Петра Порошенка у владі змінили вірні колеги Зеленського зі студії "Квартал 95", друзі його дитинства, колишні КВНщики і випадкові попутники. А народний депутат України Гео Лерос, якого виключили з фракції "Слуга народу", публічно заявив про те, що брат нинішнього голови Офісу президента Андрія Єрмака займався продажем посад у владі. При цьому він надав відповідні відеозаписи. Але спецслужби взялися не за Єрмака-молодшого, а за самого Лероса.

Присутність Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна у ТКГ вчергове продемонструвала відсутність ефективної кадрової політики Зеленського. І справа навіть не в шанованому віці обох. Для переговорів з найважливішого для країни напряму - Донбасу - були рекрутовані люди, далекі від сучасної зовнішньої політики України. Так, можливо, на це й розраховував Офіс президента. Так, два "екси" могли би стати ідеальними цапами-відбувайлами у разі ухвалення командою президента непопулярних в українському суспільстві рішень. Але в результаті ми бачимо чергову кадрову помилку Зеленського. Звільнивши Фокіна, він її виправив, але не визнав. А це означає, що помилки повторюватимуться і в майбутньому. Питання лише в тому - яку ціну за них заплатить нинішній президент та Україна як держава.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 02:39

Селище-привид на Азові: наслідки "русского мира" в Широкиному

  • Широкине на Донбасі на березі Азовського моря

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Останній наступ

    Штурм Широкиного почався 10 лютого 2015 року - за два тижні після обстрілу Маріуполя бойовиками "ДНР", під час якого загинули десятки цивільних. Силам АТО вдалось відсунути лінію фронту на кілька кілометрів східніше Маріуполя - від лютого 2016 року Широкине повністю контролюється українськими військовими. Бої за Широкине стали останньою значною наступальною операцією українських сил за час війни.

  • Широкине на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    За роки війни - десятки загиблих

    За інформацією "Східноукраїнського центру громадських ініціатив", у Широкиному загинули 12 місцевих мешканців, 24 зазнали поранень - це ті, чиї імена вдалося встановити. Крім того, за даними правозахисної організації, за роки війни у селищі полягли щонайменше 58 українських військових.

  • Широкине на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Підконтрольне, але закрите

    До війни у Широкиному мешкали близько 1800 людей, а влітку щороку відпочивали кілька тисяч туристів. Нині туристична інфраструктура вщент зруйнована, а останні мешканці залишили селище у червні 2015 року. Сьогодні більшість широкинців мешкає у сусідньому Маріуполі, а Широкине закрите для цивільних.

  • У Широкиному на Донбасі живуть лише військові

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Військові - єдині мешканці селища

    Нині у Широкиному мешкають лише військові. У 2015 році велись розмови про демілітаризацію селища. Утім, після протестів мешканців Маріуполя від цієї ідеї відмовились.

  • Пляж у Широкиному на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Укріплений пляж

    На колись заповненому відпочивальниками пляжі - бетонні укріплення проти десанту противника. Нині в морі, яке знало сміх і забави дітей, ніхто не купається. Військові кажуть, що тут вони у зоні видимості сепаратистів.

  • Колись це була школа у Широкиному

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Відбудові не підлягає

    На світлині - широкинська школа. Більшість будинків у селищі під час боїв були зруйновані або пошкоджені. Колишній керівник військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський ще у 2015 році заявив, що селище відновленню не підлягає - простіше побудувати заново.

  • Будівля школи у Широкиному відновленню не підлягає

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Всередині школи

    До війни у широкинській школі навчались близько 130 дітей. У понівечених уламками класних кімнатах досі розкидані підручники, зошити і журнали.

  • Міна, яка досі не вибухунула. Широкине

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Небезпека - на кожному кроці

    На світлині - 82-міліметрова міна, що застрягла в асфальті і не вибухнула. Через тотальну замінованість сенсу ставити попереджувальні таблички просто немає. "Один рік війни - п'ять років розмінування, - каже військовий, що супроводжує кореспондента DW. - Ось і рахуйте".

  • Храм у Широкиному залишився неушкодженим

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Церква біля "Шпиля Пушкіна"

    Храм Св. Сергія Радонезького - одна з небагатьох будівель у Широкиному, які не зазнали значних ушкоджень. Пагорб, під яким розташована церква, місцеві називали "Шпиль Пушкіна" - за переказами, російський поет зупинявся тут на шляху до заслання.

  • Тетраподи між Широкиним і Маріуполем

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Тетраподи на захисті Маріуполя

    Бетонні тетраподи використовуються для будівництва хвилерізів - споруд, що захищають берегову лінію від руйнування. Після початку війни багатотонні конструкції встановили між Широкиним і Маріуполем, щоб перекрити шлях у місто танкам з боку самопроголошених республік.

  • За кілька кілометрів від Широкиного вирує мирне життя - у Маріуполі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Між війною і миром - лише кілька кілометрів

    Від Широкиного до східних околиць Маріуполя - по прямій менш ніж десять кілометрів, а до центру - двадцять. У пів мільйонному місті нині вирує мирне життя, а за результатами одного з опитувань Маріуполь навіть увійшов у десятку найкомфортніших міст України - попри близькість до війни і жахливу екологію.

    Автор: Микола Бердник


Аудіо й відео до теми

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Докладно

Президент України Володимир Зеленський під час відвідування позицій українських військових на Донбасі

Фокін як дзеркало кадрової політики Зеленського

Як нові обличчя в команді Зеленського перетворилися на "старі", розмірковує Сергій Руденко.  

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