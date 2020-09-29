Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ

Президент України Володимир Зеленський у середу, 30 вересня, вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході країни (ТКГ), звільнивши його таким чином від виконання обов'язків першого заступника голови делегації.

"Для президента є принциповим, щоб усі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України й чинили справедливо. Президент констатував, що Вітольд Фокін відступив передусім від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента України.

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У ньому наголошується, що представляти державу на будь-якому рівні - "це не шанс для особистих поглядів та амбіцій, це - безумовний обов'язок втілювати в життя позицію держави та інтереси українського народу".

Робота української делегації в Тристоронній контактній групі продовжиться на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України, наголошується у повідомленні. "Головною метою нашої делегації, як і всієї держави, є повернення виключно на українських умовах усіх тимчасово окупованих територій, наших людей, а також встановлення довготривалого миру", - наголосили в Офісі президента України.

У повідомленні також наголошується, що шляхом до справжнього миру на Донбасі є виведення з України всіх незаконних збройний формувань та їхньої військової техніки, проведення повної деокупації та повернення Україні контролю над частиною кордону з Росією.

Нагадаємо, Зеленський ввів Фокіна до складу українскої делегації в Тристоронній контактній групі 18 серпня цього року. Втім, його публічні заяви, зокрема стосовно ролі Росії в конфлікті на Донбасі, неодноразово викликали різку критику політиків та громадянського суспільства України.