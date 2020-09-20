Фокін: На Донбасі воюють найманці з майже 30 країн за підтримки Росії

На Донбасі воюють найманці з майже 30 країн світу за активної підтримки військ Російської Федерації. Про це заявив експрем'єр-міністр України, перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін у вівторок, 29 вересня. "Жодного підтвердження того, що там ведеться війна між Росією й Україною, поки що я не бачу", - водночас зазначив він, цитує інформагенція "Українські новини".

Фокін відповідав на запитання народних депутатів на засіданні комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Приводом для запитань до Фокіна стали його заяви українським ЗМІ щодо загальної амністії та особливого статусу для Донбасу, які спричинили великий суспільний резонанс.

Фокін заявив про "тупцювання на одному місці" на Донбасі

Вітольд Фокін назвав процес урегулювання ситуації на Донбасі "майже п'ятирічним тупцюванням на одному місці". Причинами цього він вважає діяльність п'ятого президента України Петра Порошенка та той факт, що "мінські домовленості" не є нормативно-правовим актом, тобто не є обов'язковими до виконання.

Представник України в ТКГ повідомив, що виступає за вільну економічну зону на Донбасі. На його думку, амністія щодо Донбасу має бути загальною, оскільки, з його слів, злочини скоювали "всі сторони".

Раніше Вітольд Фокін вибачався за те, що вжив слово "повстанці" стосовно незаконних збройних формувань на Донбасі в інтерв'ю "Українському радіо", зазначає агенція "Інтерфакс-Україна".

Комітет хоче відкликання Фокіна з ТКГ

За підсумками заслуховування Вітольда Фокіна комітет парламенту вирішив ініціювати ухвалення Верховною Радою постанови із закликом до президента Володимира Зеленського відкликати Фокіна зі складу ТКГ. За відповідне рішення проголосували 10 з 16-ти присутніх на засіданні комітету депутатів. "Верховна Рада звертається до президента України, керівника Ради національної безпеки і оборони Володимира Зеленського із закликом (...) засудити висловлювання і дії першого заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі Фокіна Вітольда Павловича і припинити його перебування у складі (...) делегації", - йдеться у проєкті постанови, цитує "Інтерфакс-Україна".

У проєкті постанови також зазначається, що Верховна Рада висловлює глибоке занепокоєння системними, цілеспрямованими й такими, які ставлять під загрозу державний суверенітет і національну безпеку, висловлювання і дії окремих членів делегації

України для участі в Тристоронній контактній групі, зокрема першого заступника голови делегації Фокіна.