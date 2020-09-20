Фокін: На Донбасі воюють найманці з майже 30 країн за підтримки Росії
Водночас перший заступник голови української делегації в ТКГ не бачить "жодного підтвердження" війни між Росією та Україною на Донбасі. Про це Вітольд Фокін заявив, відповідаючи на запитання депутатів Верховної Ради.
На Донбасі воюють найманці з майже 30 країн світу за активної підтримки військ Російської Федерації. Про це заявив експрем'єр-міністр України, перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін у вівторок, 29 вересня. "Жодного підтвердження того, що там ведеться війна між Росією й Україною, поки що я не бачу", - водночас зазначив він, цитує інформагенція "Українські новини".
Фокін відповідав на запитання народних депутатів на засіданні комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Приводом для запитань до Фокіна стали його заяви українським ЗМІ щодо загальної амністії та особливого статусу для Донбасу, які спричинили великий суспільний резонанс.
Фокін заявив про "тупцювання на одному місці" на Донбасі
Вітольд Фокін назвав процес урегулювання ситуації на Донбасі "майже п'ятирічним тупцюванням на одному місці". Причинами цього він вважає діяльність п'ятого президента України Петра Порошенка та той факт, що "мінські домовленості" не є нормативно-правовим актом, тобто не є обов'язковими до виконання.
Представник України в ТКГ повідомив, що виступає за вільну економічну зону на Донбасі. На його думку, амністія щодо Донбасу має бути загальною, оскільки, з його слів, злочини скоювали "всі сторони".
За підсумками заслуховування Вітольда Фокіна комітет парламенту вирішив ініціювати ухвалення Верховною Радою постанови із закликом до президента Володимира Зеленського відкликати Фокіна зі складу ТКГ. За відповідне рішення проголосували 10 з 16-ти присутніх на засіданні комітету депутатів. "Верховна Рада звертається до президента України, керівника Ради національної безпеки і оборони Володимира Зеленського із закликом (...) засудити висловлювання і дії першого заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі Фокіна Вітольда Павловича і припинити його перебування у складі (...) делегації", - йдеться у проєкті постанови, цитує "Інтерфакс-Україна".
У проєкті постанови також зазначається, що Верховна Рада висловлює глибоке занепокоєння системними, цілеспрямованими й такими, які ставлять під загрозу державний суверенітет і національну безпеку, висловлювання і дії окремих членів делегації України для участі в Тристоронній контактній групі, зокрема першого заступника голови делегації Фокіна.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Останній наступ
Штурм Широкиного почався 10 лютого 2015 року - за два тижні після обстрілу Маріуполя бойовиками "ДНР", під час якого загинули десятки цивільних. Силам АТО вдалось відсунути лінію фронту на кілька кілометрів східніше Маріуполя - від лютого 2016 року Широкине повністю контролюється українськими військовими. Бої за Широкине стали останньою значною наступальною операцією українських сил за час війни.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
За роки війни - десятки загиблих
За інформацією "Східноукраїнського центру громадських ініціатив", у Широкиному загинули 12 місцевих мешканців, 24 зазнали поранень - це ті, чиї імена вдалося встановити. Крім того, за даними правозахисної організації, за роки війни у селищі полягли щонайменше 58 українських військових.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Підконтрольне, але закрите
До війни у Широкиному мешкали близько 1800 людей, а влітку щороку відпочивали кілька тисяч туристів. Нині туристична інфраструктура вщент зруйнована, а останні мешканці залишили селище у червні 2015 року. Сьогодні більшість широкинців мешкає у сусідньому Маріуполі, а Широкине закрите для цивільних.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Військові - єдині мешканці селища
Нині у Широкиному мешкають лише військові. У 2015 році велись розмови про демілітаризацію селища. Утім, після протестів мешканців Маріуполя від цієї ідеї відмовились.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Укріплений пляж
На колись заповненому відпочивальниками пляжі - бетонні укріплення проти десанту противника. Нині в морі, яке знало сміх і забави дітей, ніхто не купається. Військові кажуть, що тут вони у зоні видимості сепаратистів.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Відбудові не підлягає
На світлині - широкинська школа. Більшість будинків у селищі під час боїв були зруйновані або пошкоджені. Колишній керівник військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський ще у 2015 році заявив, що селище відновленню не підлягає - простіше побудувати заново.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Всередині школи
До війни у широкинській школі навчались близько 130 дітей. У понівечених уламками класних кімнатах досі розкидані підручники, зошити і журнали.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Небезпека - на кожному кроці
На світлині - 82-міліметрова міна, що застрягла в асфальті і не вибухнула. Через тотальну замінованість сенсу ставити попереджувальні таблички просто немає. "Один рік війни - п'ять років розмінування, - каже військовий, що супроводжує кореспондента DW. - Ось і рахуйте".
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Церква біля "Шпиля Пушкіна"
Храм Св. Сергія Радонезького - одна з небагатьох будівель у Широкиному, які не зазнали значних ушкоджень. Пагорб, під яким розташована церква, місцеві називали "Шпиль Пушкіна" - за переказами, російський поет зупинявся тут на шляху до заслання.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Тетраподи на захисті Маріуполя
Бетонні тетраподи використовуються для будівництва хвилерізів - споруд, що захищають берегову лінію від руйнування. Після початку війни багатотонні конструкції встановили між Широкиним і Маріуполем, щоб перекрити шлях у місто танкам з боку самопроголошених республік.
Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному
Між війною і миром - лише кілька кілометрів
Від Широкиного до східних околиць Маріуполя - по прямій менш ніж десять кілометрів, а до центру - двадцять. У пів мільйонному місті нині вирує мирне життя, а за результатами одного з опитувань Маріуполь навіть увійшов у десятку найкомфортніших міст України - попри близькість до війни і жахливу екологію.