Єрмак та Аваков вимагають відставки Фокіна

Голова Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак заявляє, що перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольд Фокін повинен піти з цієї посади. "Моя особиста позиція - пан Фокін повинен піти з ТКГ", - написав Єрмак на своїй сторінці у соцмережі Facebook ввечері у вівторок, 29 вересня, коментуючи висловлювання Фокіна про те, що він не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Росією і Україною.

За словами Єрмака, офіційна позиція України полягає у тому, що на Донбасі "триває війна, в якій Росія - сторона конфлікту, а не спостерігач". "І саме через це, а також через анексію Криму Захід застосував проти Росії санкції", - наголосив глава ОП. "Ми наполягаємо на повній деокупації і поверненні усіх наших територій, що тільки і може означати відновлення справжнього миру. Росія повинна піти з нашої землі, забравши усе своє - армію, озброєні формування, військову техніку, окупаційні структури", - додав він.

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Єрмак підкреслив, що "деякі "великі дипломати", які узгодили повернення частини кордону на Донбасі тільки після проведення виборів в ОРДЛО, навіть не вибачилися за це перед суспільством". "Хіба це пан Фокін погодив зобов'язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном з Росією? Ні, не Фокін. Може, пан Фокін погодив зобов'язання консультуватися щодо змін українського законодавства? Ні, не Фокін. А хто в 2014 році не став захищати Крим від ворога? Пан Фокін? Ні, не Фокін. Ви знаєте прізвища", - дорікнув Єрмак. При цьому він зауважив, що усе це не виправдовує заяв Фокіна і він має піти з посади.

Аваков про Фокіна: Негайно гнати

З критикою на адресу Фокіна обрушився в міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. "Фокін, на війні, якої, як ви говорите, немає - загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від російських градів під Саур-Могилою і Іловайськом!?.. Мерзотник", - написав Аваков на своїй сторінці у Facebook.

На його переконання, слова Фокіна в останні тижні "завдають колосального збитку країні і приносять біль і гнів в серця українців". "Негайно гнати, щонайменше, знову на пенсію", - підсумував глава МВС України.

В українській делегації в ТКГ не схвалюють заяви Фокіна

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту Леонід Кравчук, перший заступник голови делегації, віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков і народний депутат, заступник голови делегації Олександр Мережко не схвалюють зроблені в парламенті резонансні заяви Вітольда Фокіна щодо конфлікту на Донбасі і анексії Криму і очікують належну оцінку цим заявам.

"Українська делегація в Тристоронній контактній групі з неприємним подивом сприймає повідомлення про резонансні заяви пана Фокіна щодо війни на Донбасі і в Криму, зроблені у Верховній Раді. Пан Фокін як і будь-яка людина має право на власну позицію, якою б дивною вона не здавалася. Але ми разом, як делегація України в переговорах в ТКГ, повинні дотримуватися виключно офіційної позиції нашої держави навіть тоді, коли не беремо участі в переговорах. Тим більше, що в питаннях про тимчасову окупацію Криму і війни на Донбасі дотримуватися офіційної позиції дуже легко, оскільки офіційна позиція України повністю збігається з правдою про війну", - заявили Кравчук, Резніков і Мережко.

Вони наголосили, що за всю їхню роботу в Тристоронній контактній групі Фокін жодного разу не висловлював подібних заяв і вони не бачили жодних неприємних дипломатичних несподіванок. "Вважаємо дивним, що пан Фокін, роблячи такі заяви, не врахував, що його будуть сприймати не просто як громадянина, який висловлює власну думку, а як члена української делегації, що представляє державу. Тим більше, розмова відбувалася у Верховній Раді України", - наголосили глави ТКГ. Також вони очікують належну оцінку заявам Фокіна.