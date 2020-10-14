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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "MI6".
MI-6 - неофіційна назва Секретної розвідувальної служби (Secret Intelligence Service - SIS) Великобританії. MI6 спеціалізується на зовнішній розвідці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Отруєний у Солсбері екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль підтримував контакти з британцем, який брав участь в підготовці досьє про зв'язки Трампа з Росією, повідомляють британські ЗМІ. Його стан оцінюється як вкрай важкий.