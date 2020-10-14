У чому секрет голландських мисливців за російськими хакерами

Нідерландські спецслужби MIVD і AIVD не настільки відомі, як американське ЦРУ або британська розвідка MI6. Але саме їм вдалося двічі зловити за руку російських хакерів. Як і чому це стало можливим?