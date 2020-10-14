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MI6

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "MI6".

MI-6 - неофіційна назва Секретної розвідувальної служби (Secret Intelligence Service - SIS) Великобританії. MI6 спеціалізується на зовнішній розвідці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський розповів про зміст зустрічі в офісі британської розвідки

Зеленський розповів про зміст зустрічі в офісі британської розвідки 14.10.2020

За словами Володимира Зеленського, на зустрічі з представниками Секретної служби розвідки Великобританії йшлося про проблему дезінформації та фейкових новин.
У чому секрет голландських мисливців за російськими хакерами

У чому секрет голландських мисливців за російськими хакерами 25.10.2018

Нідерландські спецслужби MIVD і AIVD не настільки відомі, як американське ЦРУ або британська розвідка MI6. Але саме їм вдалося двічі зловити за руку російських хакерів. Як і чому це стало можливим?
Портрет Скрипаля: від десантника до шпигуна

Портрет Скрипаля: від десантника до шпигуна 09.10.2018

Колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль постає з несподіваного боку в новій книзі британського журналіста. Як завербували Скрипаля? Скільки грошей він отримував? Як його викрили?
Скрипаль працював на чотири спецслужби - Focus

Скрипаль працював на чотири спецслужби - Focus 28.09.2018

Видання Focus повідомило, що діяльність Сергія Скрипаля допомогла викрити різних російських шпигунів, аналітики не виключають, що саме це могло стати причиною його отруєння.
NYT: США намагалися завербувати російського олігарха Дерипаску

NYT: США намагалися завербувати російського олігарха Дерипаску 02.09.2018

ФБР і мін'юст США прагнули зробити Олега Дерипаску своїм інформатором. Утім, як повідомляють джерела видання The New York Times, спроби виявились безуспішними.

Скрипаль спілкувався з британцем, який готував російське досьє Трампа - ЗМІ

Скрипаль спілкувався з британцем, який готував "російське досьє" Трампа - ЗМІ 08.03.2018

Отруєний у Солсбері екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль підтримував контакти з британцем, який брав участь в підготовці досьє про зв'язки Трампа з Росією, повідомляють британські ЗМІ. Його стан оцінюється як вкрай важкий.
Експерти: Неефективність Лондона в українській і сирійській кризі - ознака кризи ідентичності

Експерти: Неефективність Лондона в українській і сирійській кризі - ознака "кризи ідентичності" 09.11.2015

Низка дослідників та колишніх посадовців, опитаних Лондонською школою економіки, стверджують, що Великобританія повинна переосмислити свою роль на глобальній арені.
У Великобританії розпочалося відкрите розслідування у справі Литвиненка

У Великобританії розпочалося відкрите розслідування у справі Литвиненка 31.07.2014

Відкрите розслідування справи про смерть Олександра Литвиненка, яке розпочалося у четвер, 31 липня, у Лондоні, має на меті з'ясувати причетність Кремля до вбивства колишнього агента ФСБ.
Експерти попереджають про загрозу кібер-атак

Експерти попереджають про загрозу кібер-атак 27.07.2009

Користувачі соціальних мереж та інших веб-порталів, побудованих за принципом веб 2.0, найближчим часом можуть стати жертвами кібер-атак через брак захисту. Такими є результати дослідження компанії Sophos.