 Зеленський озвучив останні три питання свого опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2020

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Зеленський озвучив останні три питання свого опитування

Володимир Зеленський озвучив останні три з п'яти питань анонсованого ним "всенародного опитування" під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Він також запропонував українцям надсилати теми для наступних опитувань.

Володимир Зеленський нарешті озвучив усі п'ять питань свого опитування

Володимир Зеленський нарешті озвучив усі п'ять питань свого опитування

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому в п'ятницю, 16 жовтня, озвучив останні три питання оголошеного ним всенародного опитування під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

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"Запитання номер три - чи потрібно скоротити Верховну Раду України до 300 народних депутатів? Четверте запитання - чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю важких хворих? І запитання номер п'ять (...) - Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?"

Напередодні саме про такі питання повідомили видання "Українська правда" та "Новое время" з посиланням на джерела в Офісі президента (ОП) України.

Раніше Зеленський озвучив перше питання: "Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?", а також друге питання: "Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?".

Крім того, Зеленський запропонував українцям написати теми для наступних опитувань. Як приклади можливих питань він назвав легалізацію зброї, подвійне громадянство, єврономери, тривалість навчання в школі та парламентську республіку.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, під час якого громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань. Самі питання він не озвучив, пообіцявши зробити це пізніше.

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Згодом в Офісі президента уточнили, що ініційоване опитування не матиме, на відміну від референдуму, "прямих юридичних наслідків". Поки незрозуміло, хто та в якій формі проводитиме опитування.

Опоненти Зеленського з інших політичних партій розкритикували проведення опитування. У партії "Голос" кажуть про неприпустимість використання опитування у день місцевих виборів у російських інтересах. А в "Європейській солідарності" вважають, що ініціатива Зеленського спрямована на порятунок рейтингу партії "Слуга народу". У фракції "Батьківщина" розкритикували ініціативу президента, назвавши її "дешевою піарщіною".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, своєю чергою, заявив, що державний бюджет України та ухвалені зміни до нього не передбачають коштів на проведення цього опитування.

Поки так і незрозуміло. в якій формі та хто проводитиме опитування. Народна депутатка фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі "Громадському радіо" заявила, що це опитування проводитиме громадська організація за гроші меценатів.

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