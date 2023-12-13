Зеленський: Відмова ЄС від перемовин означатиме вето Путіна

Якщо ЄС не ухвалить рішення про початок з Україною переговорів про вступ, це означатиме, що Путін наклав на нього вето, заявив Володимир Зеленський.

Якщо на саміті Європейського Союзу не ухвалять рішення про початок офіційних переговорів з Україною про вступ до ЄС, це означатиме, що президент РФ Володимир Путін наклав на нього вето, заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 13 грудня, на брифінгу в Осло.

Відповідаючи на запитання про те, чи має він запасний план дій у разі блокування Угорщиною початку переговорів про вступ України в ЄС, Зеленський сказав: "Якщо не буде позитивного результату, тут питання не в плані Б. У нас є тільки один план - це вибір наш, нашого народу, бути в ЄС. Тому, якщо не буде там позитиву, то це говоритиме, що Путін наклав вето на це рішення".

За словами Зеленського, цього року Росія не мала жодної перемоги в Україні, тому почала тиснути політично на інші країни. "Вони нічого не змогли зробити. Вони не змогли окупувати жодного українського села, я вже не говорю про міста. Але вони почали працювати з країнами - не тільки Європи, а й інших континентів, і тиснути на них", - зауважив президент.

При цьому Зеленський наголосив, що 99 відсотків країн з усього складу ЄС повністю підтримують Україну, і готові розпочати переговори щодо її майбутнього членства. Він наголосив, що Україна зробила "абсолютно все", щоб жодна держава не мала підстав блокувати початок перемовин.

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Зеленський - Орбану: Дай мені одну причину

Водночас Зеленський наголосив на необхідності організувати "конструктивну зустріч" між Україною та Угорщиною. "Я думаю, що нам потрібно організувати дуже конструктивну зустріч між нашими державами, тому що в нас є спільні кордони, ми сусіди, і нам потрібно розмовляти", - сказав він на брифінгу в рамках саміту Північна Європа - Україна в Осло.

За його словами, саме про це йшлося під час його розмови з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині. "Одна з дуже важливих тем, які я порушував із ним, стосувалася саме того, що нам потрібно розмовляти, потрібно вирішувати проблеми, але я дійсно не бачу глобальної проблеми в цьому питанні. Саме тому нам просто потрібно зустрітися. І я показував йому своє позитивне ставлення до такої ідеї", - сказав Зеленський.

На його переконання, Орбан не має жодної причини блокувати українське членство в ЄС. "Я попросив його назвати мені хоча б одну причину, не три, не п'ять, не десять. Дай мені одну причину! І я очікую відповіді", - наголосив Зеленський.

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Єврокомісія позитивно оцінила закон про нацменшини

Тим часом президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) позитивно оцінила виконання Україною рекомендацій, необхідних для подальшого руху до членства в ЄС. Під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту в середу вона, зокрема, позитивно оцінила ухвалений в Україні новий закон про національні меншини, який роками був предметом суперечок між офіційним Будапештом і Києвом.

Також фон дер Ляєн нагадала про ухвалені Верховною Радою України два антикорупційні закони - про збільшення складу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та розширення повноважень Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК). "За умови ефективного впровадження, ці дії можуть виконати три з чотирьох наших рекомендацій, що залишилися невиконаними", - зауважила вона.

Глава Єврокомісії нагадала, що український уряд також запропонував новий закон про лобіювання, щоб обмежити владу олігархів та виконати останню рекомендацію.

Остаточне рішення про початок переговорів з Україною мають ухвалити лідери країн ЄС на саміті, який відбудеться в Брюсселі 14-15 грудня. Воно потребує одностайної підтримки всіх 27 членів Євросоюзу.