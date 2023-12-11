Зеленський перед самітом ЄС "відверто" поговорив з Орбаном

На саміті у Брюсселі 14-15 грудня планують розглянути питання про початок переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу. Угорщина виступає проти цього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "максимально відверто" поговорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Зустріч відбулася під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея у неділю, 10 грудня.

"На полях інавгурації говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи", - зазначив Зеленський.

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Водночас брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соцільній мережі X повідомив, що 10 грудня у Брюсселі відбулася зустріч послів Євросоюзу у рамках підготовки саміту, але поки що ситуація з угорським вето не змінилася.

"Ніяких зрушень - Угорщина досі блокує усе, що пов'язано з Україною. Якщо це буде вирішено, то це станеться на саміті ЄС 14-15 грудня", - написав він.

Саміт ЄС та позиція Угорщини

Серед питань, які цього тижня розглядтимуться на саміті Європейського Союзу, буде й можливий початок переговорів з Україною щодо вступу до ЄС. Проте Орбан в інтерв'ю французькому журналу Le Point, опублікованому 8 грудня, заявив, що Будапешт виступатиме проти вступу України. "Україна є однією з найкорумпованіших країн світу", - наголосив він.

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Крім того, угорський прем'єр вважає, що у питанні членства Києва в блоці потрібно враховувати економічний аспект, адже "Україна - велика країна зі значним сільськогосподарським сектором, якщо дозволити цьому сільськогосподарському сектору увійти в систему Європи, він зруйнує її".

Замість цих переговорів він повторив свою ідею щодо проведення політики "стратегічного партнерства" між ЄС та Україною. "Якщо ми доб'ємося того, що Україна зблизиться з ЄС, тоді через кілька років ми повернемося до цього питання", - заявив він.

Раніше Орбан зазначав, що грудневий саміт Євросоюзу може закінчитися провалом, якщо глава Євроради Шарль Мішель не зніме з порядку денного питання про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Рішення про перемовини мають ухвалити одноголосно глави держав і урядів усіх 27 країн Євросоюзу.

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На думку європейських дипломатів, жорстка позиція Орбана щодо України пояснюється його бажанням посилити тиск на ЄС, щоб домогтися виплати Угорщині багатомільярдних субсидій, заблокованих Єврокомісією через проблеми, пов'язані як з верховенством права, так і з корупцією в країні.