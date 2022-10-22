Зеленський: Світ має відповісти ударом на ядерний удар РФ

241-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 22 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 22 жовтня (час київський).

++20.34++

Президент України Володимир Зеленський звинуватив керівництво Ірану в брехні через його заперечення постачання Росії іранських ударних дронів. Відповідну заяву Зеленський зробив в інтерв'ю канадським телеканалам CTV та CBC. "Іран передав дрони, якими вбивали українців, продовжують вбивати. Не один, не два і не п'ять, а сотні. Ми знаємо, що замовлення і домовленості є про тисячі, але сотні точно передані. Їм не можна вірити. Вони можуть розказувати своєму суспільству, що нічого не продавали, але це брехня, чиста брехня. Вони вбивають наших людей", - сказав Зеленський.

++20.24++

Російські загарбники знову обстріляли у суботу Нікопольський район, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Після обіду росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Вдарили з РСЗВ по Червоногригорівс ькій громаді. Попередньо, поранено троє людей. Усі в лікарні. Скалічено житлові будинки", - написав Резніченко в Telegram-каналі .

++20.17++

Якщо Росія завдасть ядерного удару по Офісу президента України, світ має відповісти ударом по центру ухвалення рішень у РФ, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадським телеканалам CTV та CBC. "Ми з вами постійно чуємо заклики, що Росія має завдати удар по центрах ухвалення рішень (в Україні. - Ред.). Як має світ відповідати? Не важливо, чи є Україна країною НАТО, чи не НАТО. Це (загроза ядерного удару з боку Росії. - Ред.) відбувається сьогодні на європейському континенті. Нікому не дозволено просто шантажувати, як терорист. Якщо звучить меседж, що буде удар по центру ухвалення рішень, то відповідь світу має бути такою: Дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти перебуваєш. Удар по тому, хто дає завдання вбивати людей", - заявив Зеленський.



"Якщо ти так зробиш, ти маєш знати: за секунду, (...), буде удар по (центру. - Ред.) ухвалення рішень у тебе, у твоїй державі. Це ніякий не шантаж", - додав український президент. Зеленський наголосив, що можна довго говорити про гуманізм, але Україна живе "в такій ситуації й з таким сусідом, який, окрім сили, нічого не розуміє". При цьому російське суспільство, за його словами, має знати, що їхній президент вбиває українських громадян.

++20.06++

Росія, яка вчинила численні воєнні злочини в Україні та загрожує енергетичній і продовольчій безпеці всього світу, не повинна залишатися постійним членом Ради безпеки ООН, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Вчинивши злочин агресії проти України, численні воєнні злочини, підірвавши глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, чи повинна Росія, як і раніше, займати місце постійного члена Ради безпеки ООН? Пам'ятайте, що Росія перебуває там на сумнівних юридичних підставах", - написав Кулеба.



++20.01++

У Рівненській області внаслідок російських ракетних обстрілів пошкоджено дев'ять будівель, зараз триває відновлення покрівель і вікон, повідомив голова ОВА Віталій Коваль. "У результаті ракетних ударів на території Рівненського району пошкоджено 9 будівель. Це житлові, господарські та адміністративні будівлі. Відповідні виміри вже зроблено. Наразі відбувається відновлення покрівель і вікон", - йдеться у повідомленні. Роботи тривають. "Дякую тергромадам, районній військовій адміністрації та всім причетним за оперативність і скоординованість", - зазначив голова ОВА.



++19.57++

Російські війська за добу суботи завдали 40 ракетних ударів територією України, 20 ракет збила протиповітряна оборона, повідомляє Генштаб ЗСУ. "Протягом поточної доби окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних БпЛА іранського виробництва "Shahed-136". 20 крилатих ракет та 11 БпЛА нашим захисникам вдалося збити", - йдеться у повідомленні. Крім того, ворожих ударів зазнали об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей, кажуть у Генштабі.

++19.38++

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час відеоконференції з представниками міжнародних правозахисних організацій закликав їх перейти до негайних та нестандартних дій, щоб зупинити злочини РФ проти українських військовополонених і прав людини, повідомляє сайт президента України. У своєму виступі глава ОП нагадав, що наразі тисячі українських військовополонених і цивільних утримуються Росією на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Щодо них застосовуються жорстокі фізичні та психологічні тортури. Крім того, Росія блокує доступ до них представників ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, наголосив Єрмак.

За словами посадовця, кожне з місць примусового утримання українців є свідченням цинічної та безкарної наруги з боку Росії над Женевськими конвенціями та всім міжнародним правом. При цьому він зазначив, що після того, як Росія розв'язала війну проти України, традиційні методи дипломатії відійшли у минуле, і світ має усвідомити цю реальність. "Звертаюся до всіх, чий прямий правозахисний мандат не повинен дозволяти стояти осторонь і пасивно спостерігати, як Росія продовжує вчиняти найжорстокіші міжнародні злочини сучасності... Якщо ми об'єднаємось, то я впевнений, ми зможемо знайти абсолютно альтернативні, нестандартні підходи. Я вас до цього закликаю", - заявив Єрмак, якого цитує сайт президента України.

++19.19++

На Херсонщині триває відступ російських загарбників, повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ. Згідно з повідомленням, окупаційні сили повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал. "Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал", - йдеться у зведенні .

++19.01++

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді України ухвалити заяву про засудження окупації Російською Федерацією території Республіки Білорусь. Відповідний проєкт постанови № 8148 зареєстровано у парламенті. Один зі співавторів - член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко - оприлюднив у своєму Telegram-каналі текст заяви.

Завдяки ухваленню такої заяви Україна зможе визнати тимчасову окупацію Білорусі Росією і звернутися із закликом про це до міжнародної спільноти. Крім того, проєкт постанови містить пропозицію про позбавлення уряду Олександра Лукашенка міжнародної правосуб'єктності, про припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях. Законодавці також визнають за необхідне синхронізувати санкції щодо Росії та Білорусі як окупованої території й усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь і використання цієї країни як офшорної зони. "Лукашенко допомагає Путіну вбивати наших громадян, руйнувати наші будинки та інфраструктуру. Росія вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі, а Лукашенко тільки виконує забаганки російського диктатора. Необхідно максимально тиснути на цей незаконний режим", - зазначив Гончаренко.

У Берліні назвали помилкою розбудову "Північного потоку-2" після анексії Криму

++18.46++

Міністр юстиції ФРН Марко Бушманн (Marco Buschmann) в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag назвав розбудову газопроводу "Північний потік-2" після анексії Криму помилкою "політики умиротворення" тодішнього уряду Німеччини. В інтерв'ю він визнав: "Те, що ми, німці, просували газопровід "Північний потік-2" після анексії Криму, було, з огляду на сьогодні, нашим внеском у розв'язання війни в Україні".



Відповідаючи на запитання про стан розслідування вибухів на трубопроводах "Північного потоку" у Балтійському морі, Бушманн відповів, що Генпрокуратура ФРН співпрацює "у тісному контакті зі Швецією та Данією". Утім, він не став надавати проміжних результатів розслідування щодо ймовірних актів саботажу з огляду на таємницю слідства. Урядовець також повідомив, що Німеччина ініціюватиме "власні технічні слідчі заходи".

++18.30++

Борис Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів, що дозволяє йому знову претендувати на посаду прем'єр-міністра Великобританії, заявив союзник Джонсона і депутат від Консервативної партії Джеймс Даддрідж. Раніше цю інформацію поширила низка британських ЗМІ з посиланням на неназване джерело. Джонсон поки публічно не оголосив про участь у перегонах на посаду прем'єра, але, за словами Даддріджа, Джонсон "за це". Перед цим колишній прем'єр перервав свою відпустку разом із сім'єю і повернувся в Лондон.

++18.21++

В Україні остаточно заборонена діяльність 12 проросійських партій, повідомила пресслужба СБУ. За даними відомства, "Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні". Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил", - зазначили в пресслужбі СБУ.

++17.30++

У російському місті Шебекіно у Бєлгородській області після обстрілу загинули двоє людей, повідомив у Telegram-каналі губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков із посиланням на дані МНС. "У Шебекіно внаслідок влучення снарядів майже 15 тисяч людей відключено від електроенергії. На усунення наслідків і перепідключення потрібно 5-6 годин", - додав Гладков. Раніше посадовець повідомляв, що внаслідок обстрілу постраждали 11 людей, четверо з яких перебувають у тяжкому стані. Під час обстрілу також постраждали цивільні об'єкти.

++17.20++

У Голлівуді відбудеться благодійний фестиваль українських короткометражних фільмів UkraineFilmFest, повідомляє Державне агентство з питань кіно. "Захід відбудеться 20 листопада за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи UNITED24. Фестиваль українських короткометражних фільмів та збір коштів через українську платформу на допомогу організовує EnoughTea Foundation. Захід відбудеться в NeueHouse Hollywood в Каліфорнії", - йдеться в повідомленні пресслужби Держкіно.



"Мета заходу - закликати світову кіноспільноту підтримати Україну та безпосередньо донатити через фандрейзингову платформу UNITED24", кажуть у відомстві. Згідно з повідомленням, кінопокази та благодійні вечори також відбудуться 26 листопада в Лондоні (Picturehouse Central) і Києві (Unit.City).

++16.46++

Ударами по об'єктах критичної інфраструктури України Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи, написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter. "Ударами по критичній інфраструктурі Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи. Чи вдасться Путіну реалізувати свій план сьогодні, залежить лише від лідерів у європейських столицях. Єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу - швидка передача ППО й ракет до неї", - написав посадовець.



++16.37++

Окупаційна "влада" Херсонської області закликає мирних жителів уже сьогодні залишити місто Херсон. "Мирні жителі Херсона та всі підрозділи та міністерства цивільної адміністрації мають сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра. Через напружену ситуацію на фронті, підвищену небезпеку масованих обстрілів міста та загрозу терористичних атак усі мирні жителі мають негайно покинути місто та переправитися на лівий берег Дніпра", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі так званої "адміністрації" регіону.

Зеленський: Світ повинен зупинити терор проти українців

++16.08++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "світ може і повинен зупинити терор" проти українців. "Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви - наші герої!",- написав Зеленський у соцмережах.



Він також наголосив: "Ворог намагається нас зламати". "Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор", - зазначив Зеленський.



++15.51++

Перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender) та перша леді України Олена Зеленська підтримають книжковий проєкт для дітей, які виїхали з України. "Давні ритуали, як-от читання вголос перед сном, на пів години повертають дітей додому і дають відчуття безпеки", - заявила Зеленська під час візиту на Франкфуртський книжковий ярмарок, цитує інформагенція dpa. Також вона наголосила, що після повномасштабного вторгнення РФ для всіх українських дітей більше не існує нормального дитинства.



Франкфуртський книжковий ярмарок щороку є найбільш очікуваною подією для тисяч видавців, представників книготорговельних фірм і літературних агентів з усієї планети. На знак солідарності з українським народом Франкфуртський книжковий ярмарок приділив особливу увагу українським книговидавцям та авторам. На окремому стенді площею 100 квадратних метрів із власним подіумом свої книжки презентують понад 30 українських видавництв та авторів, серед яких - Юрій Андрухович, Андрій Курков, Таня Малярчук, Оксана Забужко.

++15.19++

Унаслідок суботніх російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, наразі без електропостачання залишається загалом понад 1,4 мільйона абонентів в семи областях, повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі. "Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, в Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500", - написав посадовець. На тлі цього Тимошенко нагадав громадянам про необхідність украй ощадливо споживати електроенергію.

++14.50++

Подальші можливі поставки зброї з Німеччини до України обговорить міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Про це у суботу повідомив речник міністерства оборони ФРН. Він зазначив, що зустріч заплановано на вівторок, 25 жовтня, у Берліні. "Подальша військова підтримка Німеччини також буде темою обговорення", - наголосив речник, цитує AFP.

++14.30++

Об'єкт енергетики у Луцьку отримав критичні руйнування внаслідок російського ракетного удару у суботу, повідомив мер міста Ігор Поліщук. "Наразі його відновлення неможливе. За попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101", - написав він у Telegram.

++14.10++

У суботу близько 12:00 години в Бериславському районі Херсонщини було збито ударний вертоліт окупантів Ка-52, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Шмигаль попереджає про гуманітарну катастрофу через удари РФ

++14.00++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль застерігає від нової масштабної хвилі українських біженців в Європі через російські удари по критичній інфраструктурі країни. "Якщо не буде електроенергії, не буде опалення й не буде води в Україні, це може викликати нове міграційне цунамі", - зауважив голова українського уряду в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. Шмигаль наголосив, що Росія своїми атаками на цивільну інфраструктуру прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні. У цьому зв'язку прем'єр закликав Німеччину невідкладно надати Україні набої для системи протиракетної оборони IRIS-T, яка, за словами Шмигаля, "вже врятувала дужу й дуже багато людських життів".

++13.40++

Не зволікати з ухваленням рішення щодо надання систем ППО Україні закликав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Так він прокоментував ранкові ракетні атаки росіян на українську інфраструктуру. "Субота в Україні починається з залпу російських ракет, націлених на найважливішу цивільну інфраструктуру. Частину з них ми перехопили, інші уразили цілі. ППО рятує життя. У столицях не повинно бути ні хвилини зволікання з ухваленням рішення щодо систем ППО для України", - написав він у Twitter.

++13.20++

У Дніпропетровській області почалися аварійні відключення електрики у зв'язку з ранковими атаками росіян, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "У нашій області почалися аварійні відключення електрики. Енергосистема країни не витримує навантаження після ранкових ударів росіян. Тотальна економія! Це необхідність. Вона має стати правилом нашого життя. Для кожної сім'ї, кожного підприємства, кожного міста і села. Вимикайте все, що можливо. Максимально економте, щоб мати електрику завтра", - написав чиновник у Telegram.

++13.00++

Російські сили завдали у суботу повторного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури у Волинській області, повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

++12.31++

МЗС Ірану рішуче засудило вимогу Німеччини, Франції та Великобританії розслідувати постачання Тегераном безпілотників до Росії. "Уряд Ісламської республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси і забезпечити права благородного іранського народу, залишає за собою право відповісти на будь-які безвідповідальні дії. Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу", - йдеться у заяві речника міністерства у суботу, цитує Reuters. Як відомо, Іран заперечує, що постачає Росії дрони-камікадзе типу Shahed-136.

++12.08++

Українські військові в суботу вранці знищили 18 крилатих ракет російських окупантів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Масований ракетний обстріл території України було націлено на об'єкти критичної інфраструктури в різних областях. "Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555). Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього - 16 пусків", - повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram. Повідомляється, що зенітними ракетними підрозділами ЗСУ та мобільно-вогневими групами знищено 18 з 33 крилатих ракет: 13 Х-101 і п'ять "Калібрів".

++12.00++

Масштаб пошкоджень, завданий українській енергетичній інфраструктурі російськими ракетними ударами у суботу, співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. Про це повідомили у Національній енергетичній компанії "Укренерго". У зв'язку з цим наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. У повідомленні зазначається, що ремонтні бригади НЕК "Укренерго" приступлять до відновлення, щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань.

++11.43++

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) просять міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) виділити значно більше коштів на військову підтримку України наступного року. Про це у суботу, 22 жовтня, із посиланням на відповідне звернення Бербок та Ламбрехт пише видання Der Spiegel. Міністерки вважають за необхідне задіяти 2,2 мільярда євро для допомоги Києву. Тільки з таким бюджетом Німеччина зможе "конкретно і відчутно взяти на себе відповідальність", на яку від неї очікують її "міжнародні партнери", йдеться в листі двох німецьких міністерок.

++11.28++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) застеріг від необдуманих кроків під час війни Росії проти України. На його думку, ця війна не повинна перерости у світову війну, але таку небезпеку не слід повністю відкидати. "Не повинно дійти до прямого конфлікту між Росією та НАТО", - наголосив Шольц в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag. Він зауважив, що Німеччина надає найбільшу після США підтримку Україні - фінансову, гуманітарну та військову.

++11.15++

У Бучанському, Броварському та Вишгородському районах Київщини заплановані в суботу заходи з виявлення та за необхідності знищення вибухонебезпечних предметів, повідомили у Київській ОВА. "Просимо жителів області зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки", - йдеться в повідомленні.

++11.07++

У результаті російських ракетних ударів у Волинській області в деяких населених пунктах місцями зникли світло і вода, повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко. "На Волині є прильоти. На місці працюють всі відповідні служби. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, погіршився зв'язок", - написав він у Telegram.

++11.01++

Російські війська продовжують зміцнювати пункти пропуску через річку Дніпро, а також завершили будівництво мосту з цивільних барж поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні, повідомляє розвідка міністерства оборони Великобританії у своєму новому щоденному звіті. Використання цивільних барж, ймовірно, дає Росії додаткові матеріальні та логістичні переваги, оскільки вона вже втратила значну кількість військового мостового обладнання та інженерного персоналу від початку вторгнення, зазначають у відомстві. Росія намагатиметься швидко відремонтувати або замінити пошкоджені ділянки мостів у випадку пошкоджень, оскільки збройні сили РФ та пункти пропуску через річку Дніпро зазнають дедалі більшого тиску на херсонському напрямку.

Влучання у енергооб'єкти

++10.40++

Зранку російські окупанти завдали два ракетних удари по об'єкту енергетичної інфраструктури Одеської області, повідомив голова ОВА Максим Марченко. У результаті цих ударів у декількох населених пунктах Одеського району немає світла.

++10.37++

Російські сили завдали ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградської області, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. Він також повідомив про проблеми з енергопостачанням в області й закликав мешканців області економити електроенергію.

++10.30++

Кілька російських ракет, що летіли на Київ, було збито в області силами протиповітряної оборони, повітряна тривога триває, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

++09.51++

У Луцьку російські окупанти завдали удару по об'єкту енергетики, повідомив мер міста Ігор Поліщук. "Прильоти в об'єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води", - написав чиновник у Telegram.

++09.45++

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль підтвердив влучання на території області внаслідок російських ударів у суботу. Подробиць чиновник не навів.

++09.37++

У Києві з 8:38 суботи розпочалися стабілізаційні відключення світла, повідомили у компанії "ДТЕК Київські електромережі". У компанії запевняють, що докладають всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше чотирьох годин. "Однак, в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час. Слідкуйте за оновленнями", - йдеться у повідомленні. У компанії також надали посилання, за яким можна ознайомитися з графіком відключень.

++09.34++

Хмельницький залишився без електропостачання, у міській раді закликали хмельничан зробити запаси води, бо за годину вона також зникне.

++09.32++

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про роботу протиповітряної оборони в області.

ISW: Росіяни можуть підірвати дамбу Каховської ГЕС

++09.30++

Почалося відведення російських військ із західної частини Херсонської області. Російські сили, ймовірно, мають намір продовжувати відступ протягом наступних кількох тижнів. Він може ускладнитись, якщо українські війська вирішать атакувати. Таку оцінку дає американський Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному звіті у суботу вранці. Російські збройні сили, ймовірно, спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб прикрити відступ і перешкодити українським силам переслідувати їх під час відступу вглиб Херсонської області.

Президент РФ Володимир Путін 21 жовтня підписав наказ про створення "координаційної ради" при уряді Росії для покращення взаємодії федеральних сил у воєнний час. Російський лідер створює умови для продовження Кремлем затяжної війни високої інтенсивності із застосуванням звичайних озброєнь, констатують аналітики. Путін продовжує демонструвати готовність заплатити високу ціну за невдоволення всередині країни, щоб досягти військового рішення у війні, яку він розпочав, на своїх умовах. При цьому російський лідер своїми діями показує явну незацікавленість у якихось серйозних поступках чи переговорах про припинення вогню, які могли б призвести до сталого миру, зазначають у ISW.

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У Telegram-каналах повідомляють також про вибухи у Рівному, Львові, Луцьку у Ковелі Волинської області та у Хмельницькій області. Повідомляється також про проблеми з енергопостачанням.

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда попередив, що використання Росією ядерної зброї буде розцінено як "акт ворожнечі проти людства", передає агенція AFP. Він зазначив, що брязкання зброєю президентом РФ Володимиром Путіним викликає "глибоке занепокоєння". "Погроза Росії застосувати ядерну зброю є серйозною загрозою миру та безпеці міжнародного співтовариства і є абсолютно неприйнятною", - сказав Кісіда, який очолює уряд єдиної країни, що в своїй історії зазнавала ядерного удару.

++09.08++

Компанія Maxar Technologies оприлюднила ЗМІ супутникові знімки , які свідчать про те, що біля міста Гірське Луганської області російські окупанти спорудили чотири ряди цементних протитанкових пірамід, за якими викопали рів.

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Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомляє про роботу ППО в області. "Перебувайте в укриттях. В області працює ППО", - написав Кулеба в Telegram в суботу вранці.

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У ніч на суботу над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони було збито десять безпілотників-камікадзе типу Shahed-136, повідомили у Повітряному командуванні "Південь".

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Вранці у суботу майже по всій території України лунають сигнали повітряної тривоги. Її оголошено у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях України. За словами очевидців, у Київській, Одеській та Чернігівській областях чути вибухи.

Генштаб: Ворог готує Херсон до вуличних боїв

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Протягом минулої добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у суботу.

Що відбувається в Херсоні: "псевдовлада" евакуює мешканців To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Протягом доби сили РФ завдали 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів: зокрема, Харків, Куп'янськ; Бахмут, Одрадівка, Мар'їнка, Зеленопілля Донецької області, Запоріжжя, а також Нововоскресенське на Херсонщині.

За інформацією ГШ, у Білорусі між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів.

Також, за наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. "Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв", - зазначається у повідомленні.

++08.25++

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 3 особи, ще 10 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 21 жовтня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу - у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в Telegram у суботу вранці.

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Об'єднані Арабські Емірати оголосили про надання Україні гуманітарної допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів, повідомляє пресслужба постійного представництва ОАЕ в ООН. "Міжнародна спільнота має активізувати свою підтримку для полегшення страждань цивільних осіб та забезпечення задоволення їх основних потреб. З цією метою раніше цього тижня ОАЕ оголосили про надання Україні гуманітарної допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів США", - сказано в повідомленні, опублікованому в ніч на суботу.

++07.50++

У ніч на суботу російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Постраждали дві громади - Марганецька та Нікопольська. "Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів" - написав чиновник. Внаслідок обстрілів обірвано лінії електропередач, майже тисяч родин лишилася без світла. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

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Німеччина, Франція, Великобританія та США у п'ятницю закликали ООН провести "неупереджене" розслідування ймовірного використання Росією іранських безпілотників у війні проти України. Берлін, Париж і Лондон у спільному листі генсеку ООН висловили "глибоке занепокоєння передачею іранських дронів Росії", яка "використовує ці БПЛА для атак на цивільну інфраструктуру та міста в Україні, що призводить до загибелі мирних жителів, які ні в чому не винні".

У свою чергу, Вашингтон вважає, що "ООН має розслідувати кожне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН". "Ми не повинні дозволяти Росії та іншим країнам перешкоджати виконанню ООН взятих на себе зобов'язань або загрожувати їм", - заявив представник США Джеффрі Де Лаурентіс того ж дня на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

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Постійне представництво РФ при ООН у відповідь заявило, що подібне розслідування може бути розпочато лише на запит Радбезу ООН. "Наголошуємо, що Рада Безпеки ніколи не надавала Секретаріату ООН мандат на проведення будь-якого "розслідування" в контексті резолюції 2231", - йдеться у листі російського постійного представництва.

++07.20++

У ніч на 22 жовтня російські війська завдали удару по Черкаській області, повідомив у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. "Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкащину. Про наслідки згодом. Працюють служби", - йдеться у повідомленні.