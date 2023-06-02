Зеленський: Стати членом НАТО під час війни неможливо

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ не втягуватиме жодну країну НАТО у війну, тож він розуміє, чому Україна наразі не стане членом Альянсу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що Україна не приєднається до НАТО, поки триває війна з Росією.

"Ми адекватні люди і розуміємо, що не будемо втягувати жодну країну НАТО у війну", - наголосив він у п'ятницю, 2 червня, під час спільного брифінгу у Києві з президентом Естонії Аларом Карісом. "І тому ми розуміємо, що не будемо членом НАТО, поки триває ця війна. Не тому, що ми не хочемо, а тому, що це неможливо", - цитує Зеленського агенція Reuters.

Як відомо, зважаючи на саміт НАТО, що відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, Київ активізував заяви про очікування "дієвих" і "позитивних" рішень щодо членства України в Альянсі. Однак 1 червня, під час засідання в Осло міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, укотре пролунала низка заяв про те, що Україна не може стати Альянсу, поки триває війна.

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"Коаліція Patriot" обговорюється з учасниками "коаліції винищувачів"

Також Зеленський повідомив про роботу на "коаліцією Patriot", про ініціативу створення якої він оголосив напередодні на саміті Європейської політичної спільноти у Кишиневі. За його словами, її утворення він обговорював із тими країнами, які входять до "коаліції винищувачів".

"Я приїхав із цією ініціативою. В нас були дуже важливі розмови з Німеччиною, Данією, Нідерландами. Я говорив переважно з країнами, з якими ми говорили про "авіаційну коаліцію". Нам точно це треба. Ми вже бачимо, без якої кількості Patriot нам буде складно", - сказав Зеленський, цитує "Інтерфакс-Україна". "Наше завдання - не 70, 75 відсотків ураження, а 100 відсотків. Так, це амбітна мета, вона дуже непроста", - визнав президент України.

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