  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаНімеччина

Шольц не вірить у швидкий вступ України до НАТО

Валерій Сааков
2 год. тому

Навіть завершення російської агресії не гарантує швидкого вступу України в НАТО, пояснив Олаф Шольц.

https://p.dw.com/p/4S5Uw
Шольц не вірить у швидкий вступ України до НАТО
Канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не плекає надій на швидкий вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Відповідну заяву очільник німецького уряду зробив увечері четверга, 1 червня, після саміту Європейського політичної спільноти (ЄПС) у Молдові.

Читайте також: Ексглава МЗС Німеччини Фішер: Місце України - в ЄС і НАТО

За словами Шольца, навіть після припинення російської агресії швидке прийняття України країни до Альянсу не гарантоване. "Існують дуже чіткі критерії для вступу", - зазначив Шольц, якого цитує dpa. Один з таких критеріїв - відсутність у країни-кандидата прикордонних конфліктів, додав німецький канцлер.

Читайте також: Членство України в НАТО неможливе під час війни - глава МЗС ФРН

Відповідаючи на запитання про інші можливі гарантії безпеки для України після закінчення війни, Шольц сказав, що вони мають бути такими, щоб Україна була захищена від загрози нападу і водночас мала стабіліність. Крім того, гарантії безпеки мають бути серйозно сприйняті не тільки Україною, а й усіма іншими, переконаний німецький канцлер.

Нагадаємо, раніше цього дня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що законне місце України - в НАТО.

Так само президент України Володимир Зеленський закликав під час своєї промови до учасників саміту ЄПС до розширення ЄС та НАТО як дієвого шляху захисту сусідів РФ від її агресивних зазіхань.

Зеленський у Берліні: можемо зробити поразку РФ незворотною

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Шольц не вірить у швидкий вступ України до НАТО

Шольц не вірить у швидкий вступ України до НАТО

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Журналісти чекають перед замком Castel Mimi під Кишиневом, у якому проходить другий саміт Європейської політичної спільноти

Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи

Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи

Політика6 год. тому
external

Як працює одна з останніх шахт на Донеччині?

Як працює одна з останніх шахт на Донеччині?

Економіка9 год. тому06:52 хв.
Будівля в Москві після влучення дрона, 30 травня 2023 року

Дрони в Москві, обстріли на кордоні: де успіх і ризик Києва

Дрони в Москві, обстріли на кордоні: де успіх і ризик Києва

Конфлікти10 год. тому
Іноземні волонтери на завалах зруйнованого будинку в Горенці

Із солідарності: як іноземці допомагають у відбудові України

Із солідарності: як іноземці допомагають у відбудові України

Суспільство16 год. тому
external

Німецька артилерія для ЗСУ під Бахмутом

Німецька артилерія для ЗСУ під Бахмутом

Конфлікти10 год. тому01:13 хв.
external

"Розпилювач бананів" прикрасив графіті символи війни

"Розпилювач бананів" прикрасив графіті символи війни

Панорама12 год. тому02:50 хв.
На головну сторінку