Шольц не вірить у швидкий вступ України до НАТО

Навіть завершення російської агресії не гарантує швидкого вступу України в НАТО, пояснив Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не плекає надій на швидкий вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Відповідну заяву очільник німецького уряду зробив увечері четверга, 1 червня, після саміту Європейського політичної спільноти (ЄПС) у Молдові.

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За словами Шольца, навіть після припинення російської агресії швидке прийняття України країни до Альянсу не гарантоване. "Існують дуже чіткі критерії для вступу", - зазначив Шольц, якого цитує dpa. Один з таких критеріїв - відсутність у країни-кандидата прикордонних конфліктів, додав німецький канцлер.

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Відповідаючи на запитання про інші можливі гарантії безпеки для України після закінчення війни, Шольц сказав, що вони мають бути такими, щоб Україна була захищена від загрози нападу і водночас мала стабіліність. Крім того, гарантії безпеки мають бути серйозно сприйняті не тільки Україною, а й усіма іншими, переконаний німецький канцлер.

Нагадаємо, раніше цього дня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що законне місце України - в НАТО.

Так само президент України Володимир Зеленський закликав під час своєї промови до учасників саміту ЄПС до розширення ЄС та НАТО як дієвого шляху захисту сусідів РФ від її агресивних зазіхань.