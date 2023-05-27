Ексглава МЗС Німеччини Фішер: Місце України - в ЄС і НАТО

Росія надовго залишиться загрозою для Європи, тому Німеччина повинна зміцнювати свою обороноздатність, вважає Йошка Фішер - колишній міністр закордонних справ ФРН в уряді Ґергарда Шредера.

Росія надовго залишиться загрозою для європейської безпеки, вважає колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер (Joschka Fischer) в уряді ексканцлера Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder). Про це він сказав в інтерв'ю Tagesspiegel, опублікованому в суботу, 27 травня.

На його переконання, стара формула "безпека можлива тільки з Росією" більше не працює, тепер набагато важливіше "убезпечити себе від РФ".

Фішер закликав відмовитися від "нещадної наївності" щодо Росії. Він вказав на ревізіонізм президента РФ Володимира Путіна та його бажання повернути території колишніх радянських республік, а також на те, що це бажання "широко поширене" і серед російського населення.

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Фішер вважає, що Україна відіграватиме вирішальну роль у питанні європейської безпеки. "Місце України - в ЄС, а також - у НАТО", - наголосив він, додавши, що ризики для України знизяться, якщо вона буде в складі альянсу.

Водночас політик допускає, що війна Росії проти України закінчиться "болючим перемир'ям і територіальними компромісами, які не задовольнять жодну зі сторін". Це, на його думку, означатиме існування довгострокової загрози для Європи. Тому Німеччина повинна зміцнювати свою обороноздатність, вважає політик.

"Будучи центральною країною і найбільшою економікою Європи, ми не можемо дозволити собі залишатися осторонь, коли йдеться про питання озброєнь. Як європейці ми повинні ліквідувати цю прогалину в безпеці", - сказав він.

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